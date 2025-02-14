Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin etkileri sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, maçtan çekilme kararı alan takımlara verilen cezaları arttırdı.

Federasyon, 12 Şubat Çarşamba günü yaptığı toplantıda Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesinde değişiklik kararı aldı.

TFF bugün duyurduğu yeni kararda müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulübe, takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere 9 puan silme cezası verileceğini açıkladı.

Puan silme cezasının yanı sıra kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti ve futbolculara 5-10 maç arası ceza verilmesi kararlaştırıldı.

TFF, sahadan çekilen takımlara -9 puana kadar giden bir ceza verme kararı aldı.

Disiplin Talimatı'nda yer alan yeni kararlar:

(1) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; herhangi bir kategori ayrımı yapılmaksızın, müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk ederek müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet verecek şekilde sportmenliğe aykırı harekette bulunan kulüp ve mensupları hakkında Disiplin Kurulları aşağıda yer alan cezalara hükmeder;

(a) Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

(b) Kulüplere;

- Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,

(c) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(d) Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.

(2) İhlalin amatör kulüplerce gerçekleştirilmesi halinde yetkili disiplin kurulları; ilgili kişiler

hakkında yukarıda yer alan hak mahrumiyeti cezalarına hükmetmekle birlikte ilgili Kulüplere 50.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası verir.

(3) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Adana Demirspor maçının 12. dakikasında sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'in ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazanmıştı.

Bu karar Adana Demirsporlu futbolcuların yoğun itirazına neden olsa da VAR'dan uyarı gelmemiş ve Alvaro Morata ile Galatasaray 1-0 öne geçmişti.

Karşılaşmanın 33. dakikasında ise teknik direktör Mustafa Alper Avcı, oyuncularına sahadan çekilmelerinin talimatını verdi ve bu gelişme üzerine soyunma odasına gidildi. Müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır ise mücadeleyi tatil etmişti.

TFF ise Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle maçın 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edildiğini ve Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdiğini duyurmuştu.