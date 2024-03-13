Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de her hafta canlı olarak yayınlanan maç sayısının 10’a çıkartılacağını açıkladı.
TFF, 2. Lig ve 3. Lig maç yayınları ile ilgili internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, test yayınlarının başarılı olması sonucu canlı yayınlanan maç sayısının, yönetim kurulu kararı ile 10’a çıkartıldığını duyurdu.
Federasyonun Youtube hesabından yayınlanacak olan müsabakalar şöyle:
16 Mart 2024 Cumartesi
TFF 3. Lig 1. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği
TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 Çatalcaspor - Orduspor 1967
17 Mart 2024 Pazar
TFF 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor
TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor