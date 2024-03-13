Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de her hafta canlı olarak yayınlanan maç sayısının 10’a çıkartılacağını açıkladı.

TFF, 2. Lig ve 3. Lig maç yayınları ile ilgili internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, test yayınlarının başarılı olması sonucu canlı yayınlanan maç sayısının, yönetim kurulu kararı ile 10’a çıkartıldığını duyurdu.

Federasyonun Youtube hesabından yayınlanacak olan müsabakalar şöyle:

16 Mart 2024 Cumartesi

TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Çatalcaspor - Orduspor 1967

17 Mart 2024 Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor