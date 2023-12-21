Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Gerekoremen Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevden alınan Erdoğan Karaali hakkında açıklama yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Grekoromen Milli Takımı eski antrenörü, UWW (Dünya Güreş Birliği) tarafından iki ay ceza almış, bu ceza ve cezanın UWW açıklamasında görülebilecek gerekçeleri üzerine Türkiye Güreş Federasyonu tarafından görevden alınmıştır. Milli Takım eski antrenörü, daha önce temmuz ayında görevinden istifa etmiş ancak Türkiye Güreş Federasyonu ’Milli Takımlarımızın kısa süre içinde mücadele edeceği önemli şampiyonalar öncesi teknik kadroda bir değişikliğe gitmenin takım üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği’ düşüncesiyle bu istifanın gereğinin yapılması Dünya Şampiyonası sonrasına ertelenmiştir.

Eski milli takım antrenörü, U23 Dünya Şampiyonası sırasındaki eylemlerinden dolayı UWW Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve iki ay ceza alarak ’Milli Takımlarda iki ay boyunca görevinden men edilmiştir’ UWW karar metninde görüleceği gibi ’Olaylar’ başlığı altında net ve tartışmaya kapalı şekilde ’Antrenör, maç sonunda mindere çıktı, hakem masasına gitti ve sözlü olarak saldırıda bulundu’ yazmaktadır. Kararda cezayla ilgili maddenin ’7 b’ olduğu belirtilmiştir. Bu maddenin başlığı ’Uygunsuz davranış ve saldırı’ şeklinde olup ’Uygunsuzluk ve/veya saldırı (sözlü ve/veya fiziksel) eyleminde bulunan’ herhangi bir yetkili ve antrenöre men ve para cezası verileceği belirtilmektedir. Temmuz ayında istifasını Türkiye Güreş Federasyonu’na veren, kasım sonunda ceza alan, sözleşme süresi de 2023 sonunda dolacak olan antrenörle olimpiyat senesinde devam etmeyi riskli bulan Türkiye Güreş Federasyonu söz konusu kararı almıştır. Kamuoyu ve güreş camiasından beklentimiz, spor tarihimizin en çok madalya kazanan branşını birlik beraberlik içinde olimpiyat senesinde desteklemek ve sadece başarıya odaklanmaktır. Türkiye Güreş Federasyonu, Türk Güreşi’nin özlemini duyduğumuz başarı ivmesini yakaladığı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sürecinde ’Takım Ruhuna’ en çok ihtiyacımız olduğu dönemde bu kutlu yolda engel teşkil edenler her kim olursa olsun gereğini yaparak, taviz vermeden yoluna devam edecektir."