The Witcher 3 nedir?
Kuzey Krallıkları boyunca savaş devam ederken, hayatınızın en büyük sözleşmesini üstlenirsiniz – Dünyanın şeklini değiştirebilen canlı bir silah olan Kehanet Çocuğu’nun izini sürersiniz.
Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.
The Witcher 3 sistem gereksinimleri
- Bellek: 8 GB
- Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770
- The Witcher 3 İşlemci: AMD FX-8350
- Dosya Boyutu: 35 GB
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10
The Witcher 3 minimum gereksinimleri
- Bellek: 6 GB
- Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660
- İşlemci: AMD Phenom II X4 940
- The Witcher 3 Dosya Boyutu: 35 GB
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10
Oyun Detayları
Platforms:Developers:Publishers:Release Date:May 31, 2016