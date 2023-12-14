The Witcher 3 nedir?

Kuzey Krallıkları boyunca savaş devam ederken, hayatınızın en büyük sözleşmesini üstlenirsiniz – Dünyanın şeklini değiştirebilen canlı bir silah olan Kehanet Çocuğu’nun izini sürersiniz.

Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

The Witcher 3 sistem gereksinimleri

Bellek: 8 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770

The Witcher 3 İşlemci: AMD FX-8350

Dosya Boyutu: 35 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10

The Witcher 3 minimum gereksinimleri

Bellek: 6 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

İşlemci: AMD Phenom II X4 940

The Witcher 3 Dosya Boyutu: 35 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10

Oyun Detayları

Platforms:Developers:Publishers:Release Date:May 31, 2016