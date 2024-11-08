Themore Concept yenilikçi tasarımlarını UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda sergiledi. Markanın; mutfak, banyo, kapı ve tüm dekorasyon ürünleri sektör profesyonellerinin ilgisini çekti.

Mutfak, banyo, kapı ve tüm dekorasyon ürünleri alanında özgün tasarımlara yapan Themore Concept, büyüme hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki en önemli fuarlara katılmaya devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na katılım sağlayan Themore Concept, yenilikçi tasarımlarını sektör profesyonelleri ile buluşturdu. Sektöründe yaklaşık 40 yıllık tecrübe ve birikimini son teknoloji ve sistemlerle bugüne taşıyan marka, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda yer aldı. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan tasarımlarını sergileyen marka; sektör profesyonelleri, bayiler ve iş ortaklarıyla buluştu.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu Themore Concept mutfağında imza tatlarını hazırladı

Marka ziyaretçilere yönelik de etkinlikler düzenledi. Ziyaretçilere yönelik düzenlenen etkinlikte, ünlü şef Somer Sivrioğlu Themore Concept mutfağında imza tatlarını hazırladı. Markanın yenilikçi tasarımlarla donattığı mutfak ziyaretçilerin ilgisini çekti. Şef Somer Sivrioğlu hazırladığı yiyecekleri misafirlere ikram etti.

“Yeni pazar fırsatlarını keşfetmemiz açısından büyük önem taşıyor”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orge Grup CEO’su Ahmet Geçgel, “UNICERA Fuarı, sektördeki en önemli etkinliklerden biri. Burada, 40 yıllık deneyimimizi ve yenilikçi tasarımlarımızı sektör profesyonelleriyle paylaşma fırsatı bulduk. 2025 yılı öncesi sektörle bir araya gelmek bizim için son derece heyecan vericiydi. Yeni pazar fırsatlarını keşfetmemiz ve uluslararası iş bağlantıları kurmamız açısından da burada yer almak büyük bir önem taşıyor. İhracat faaliyetlerimizi güçlendirerek global pazarda büyümeye ve uluslararası müşterilere ulaşmak için stratejilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

‘‘Üretim kapasitemizi 3 katına çıkaracağız’’

Gelecek hedefleri hakkında da bilgi veren Geçgel, ‘‘Üretim kapasitemizi 3 katına çıkaracağız. Yurt dışı satışlarımızı her yıl yüzde 25 artırmayı amaçlıyoruz. 2025 yılında ABD’de de kendi bünyemizde istihdam sağlayacağımız bir showroom açmak istiyoruz. ABD pazarında yer almak istiyoruz. Türkiye’de 23, yurt dışında 4 satış mağazamız var. Önceliğimiz yurt içinde pazar lideri olmak, ardından da yurt dışında bayiler açarak büyümek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘‘2025 yılı ihracat yılımız olacak’’

Themore Concept COO’su Muhammet Ali Gonca, ‘‘Fuar bizim için çok verimli geçiyor. Satış ağımızı her geçen gün artırıyoruz. Fuarın işbirliklerine katkısı çok iyi. Her yıl bu tür fuarlara yeni ürünlerimizle katılıyoruz. Gelen beğeniler bize motivasyon sağlıyor. Bayilik yapılanmamızı genişleterek büyümek istiyoruz. 2025 yılını ihracat yılı olarak belirledik. Başta; ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan’da mağaza yapılanması yapacağız. Sonrasında da tüm Avrupa bloğuna ihracat yapacak şekilde daha güçlü bir aktör olarak var olacağız’’ dedi.

Yerli ve yabancı birçok katılımcıyı bir araya getiriyor

Banyo ve mutfak sektöründeki en son yenilikleri, trendleri ve teknolojileri sergilemek amacıyla her yıl düzenlenen fuar, yerli ve yabancı birçok katılımcıyı bir araya getirerek, sektördeki profesyonellere önemli iş fırsatları sunuyor. Katılımcılar, en son tasarım trendlerini keşfederken, sektördeki lider firmaların yenilikçi ürünlerini inceleme fırsatı yakalıyor. Ayrıca, fuar boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları ve seminerler, katılımcılara sektördeki gelişmeleri takip etme ve yeni bilgiler edinme imkanı sağlıyor.