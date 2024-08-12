Efsane grup Thirty Seconds to Mars, dinleyicileriyle 27 Ekim’de İstanbul Ülker Sports Arena’da buluşacak.

Dünyanın en ünlü gruplarından Thirty Seconds to Mars, 27 Ekim’de İstanbul’da konser verecek. Seasons World Tour 2024 kapsamında Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı. Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika’yı kapsayan büyük dünya turu kapsamında Türkiye’de sahne alacak grup, yeni albümleri "It’s The End of the World but It’s a Beautiful Day"i ve en sevilen parçalarını dinleyiciler için seslendirecek.