Kendilerini tanıtmayacağız elbette, Thomas Alva Edison – Henry Ford kimdir, icatları nelerdir, ne yapmıştırlar sorularının cevabını hepiniz az çok biliyorsunuz sonuçta. Peki bu dahilerin aralarından su sızmayan iki dost olduğunu biliyor muydunuz?

İki ikonik mucit. Dünyayı değiştiren buluşlarıyla bilinen Thomas Edison ve Henry Ford, birçok insanın bilmediği bir dostluğa sahipti. Yalnızca bir rastlantı ile başlayan arkadaşlıkları aralarında büyük bir bağ oluşturdu ve bu iki dahinin hayatı birleşti.

1896’da Henry Ford, New York’taki Edison Aydınlatıcı Şirketler Derneği toplantısına katılmıştı. Ford’un çocukluğundaki kahramanı Thomas Edison da ampül hakkında yapacağı konuşma için (orada olması sürpriz değil) oradaydı. Henry, konferans sırasında Edison’un bazı fotoğraflarını çekti. Bunun farkına varan Edison, Henry ile selamlaşıp aralarındaki ilk muhabbeti başlattı bile. İki büyük mucidin aralarında geçen ilk muhabbet ne mi olur dersiniz? Elektrikli arabalar! Evet, günümüzde yeni yeni yaygınlaşan elektrikli araba fikri ilk kez o dönemde ortaya atılmıştı. Edison’un Henry Ford’a yaptığı bu ‘’elektrikli araba’’ önerisi, hayatlarının geri kalanında sürecek bir dostluğun temellerinin oluşmasına yeterliydi.

Gezintilere çıktılar

Sevdiğimiz arkadaşlarımızla, dostlarımızla zaman zaman tatil planları kurarız. Onlar da böyle yaptı. 1914 ve 1924 yılları arasında Amerika’nın doğusunda birçok kez birlikte seyahat ettiler. Onlara zaman zaman lastik üreticisi Hayvey Firestone ve deneme yazarı John Burroughs’da katıldı, hatta gezi maceraları için kendilerine ‘’Vegabonds’’ adını vermişlerdi. Tatilde bile fırsatları kaçırmayan bu arkadaşlar, Ford otomobilleri ve Firestone lastiklerinin reklamı için olan iş gezilerini bile birlikte vakit geçirmek için kullandılar.

Vahşi doğada birlikte geçirdikleri onca zaman, kamp ateşi etrafında birbirlerine anlattıkları hikayeler, çeşitli birçok aktiviteler…

Ölüm onları ayırıncaya dek…

1916’da resmi olarak komşu oldular. En azından boş zamanlarında… Ford o yıl Edison’un Florida, Fort Myers’deki mevsimlik evinin yanında kendine bir ev satın aldı. O zamandan sonra sağlıklı dönemlerinin genelini burada geçirdiler.

Ford’un arazisi ‘’The Mangoes’’, Edison’un ‘’Seminole Lodge’’unun hemen yanındadır ve hatta günümüzde de ciddi bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. 2003 yılında, onlara ait bu tarihi evleri korumak adına ‘’Thomas Edison and Henry Ford Winter Estates’’ adlı bir sivil toplum kuruluşu bile kuruldu. Günümüzde bu evler, Güneybatı Florida’nın en popüler tarihi mekanlarından biridir. Yemyeşil bir doğanın ortasında ziyaretçilerini bekliyorlar.

Edison – Ford arkadaşlığının sonlarına, yani ölümün onları ayırdığı zamana gelecek olursak, Ford ve Edison hayatlarının son dönemlerinde tekerlekli sandalyelere mahkum oldular. Edison’un ilenden sonra oğlu Charles, babasının öldüğü odada birkaç test tüpü olduğunu fark etti. Tüplerden birini babasının dostu Henry Ford’a hatıra olması niyetiyle hediye etti. Dönem dönem bu tüpün içinde Thomas Edison’un son nefesinin bulunduğu iddiaları yaygınlaşsa da bu iddia ile ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim deyiminin en iyi karşılığı bu iki dâhinin arkadaşlığı olsa gerek…