Türkiye’den Fenerbahçe Beko ile A. Efes’in mücadele edeceği THY EuroLeague’de 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY EuroLeague’de 2024-2025 sezonunun fikstürü açıklandı. Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko ile A. Efes’in mücadele edeceği organizasyonda normal sezon, 3 Ekim’de başlayıp, 11 Nisan 2025’te sona erecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler, doğrudan play-off’larda mücadele edecek. Play-off’larda yer alacak son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasının sonucuyla belirlenecek. Play-in turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan’da başlayacak. Turnuvada Final Four aşaması ise 25 Mayıs 2025’te sona erecek.

Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sahasında 4 Ekim Cuma günü saat 20.30’da mücadele edecek. A. Efes ise ligin ilk haftasında, deplasmanda İtalya’nın Virtus Bologna takımıyla 4 Ekim Cuma günü TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek.

THY EuroLeague’de ilk haftanın programı şu şekilde:

3 Ekim Perşembe

Alba Berlin - Panathinaikos

AS Monaco - Emporio Armani Milan

Zalgiris Kaunas - Barcelona

Maccabi Playtika - LDLC Asvel

Baskonia - Partizan

Bayern Münih - Real Madrid

4 Ekim Cuma

Fenerbahçe Beko - Olympiakos

Paris Basket - Kızılyıldız

Virtus Bologna - A. Efes