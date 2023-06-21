Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Mehmet Sur, Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi. Şırdancı Mehmet olarak tanınan fenomen tarafından THY uçağından yaşanan skandal görüntüler ise sosyal medya gündemine oturdu.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve kendisine ait iş yerinde müşterilerine kendi elleriyle şırdan yediren Mehmet Sur, bu sefer Türk Hava Yolları uçağında bir skandala imza attı. THY uçağında business olarak yolculuk yapan Mehmet Sur, THY tarafından servis edilen yemeği yediği esnada göğsünden çıkardığı şırdanı yedi. Üzerine limon sıktığı anlarla birlikte yediği şırdanı, Mehmet Sur cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Hava Yolları uçağından yaşanan skandal görüntüler sosyal medya gündemine otururken, yaşanan olay sonrası Türk Hava Yollarından herhangi bir açıklama yapılmadı.