Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında, Bursa’da önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare Toplantısı'nın Bursa ayağı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut katıldı.

Görüşmede, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak faaliyetler istişare edildi.

Ormanları koruma, yeşil alan farkındalığını artırma, orman yangınlarına karşı bilinçlendirme, fidan dikimi ve orman temizliği gibi etkinlikler planlarak, takvime bağlandı.

Proje sayesinde öğrenciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturulması hedeflendi.