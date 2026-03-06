Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki Schengen vizesi tartışmaları, sosyal medyada ortaya çıkan dikkat çekici bir dayanışma dalgasıyla yeniden gündeme taşındı.

Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında başlayan karşılıklı etkileşim kısa sürede büyüyerek diplomatik söylemlere de yansıyan bir yakınlaşma atmosferi oluşturdu. Gelişmeler, son olarak Türk vatandaşları için vize süreçlerinin kolaylaştırılmasını talep eden çevrim içi bir imza kampanyasına dönüşerek yeni bir aşamaya ulaştı.

Pedro Sánchez'in açıklamaları öncü oldu

İki ülke kamuoyları arasındaki etkileşimin arka planında, İspanya hükümetinin dış politikaya dair yaptığı açıklamalar etkili oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyonunda İspanya’daki üslerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirtmesi ve Gazze başta olmak üzere Ortadoğu politikasında savaş karşıtı bir tutum benimsemesi Türkiye’de geniş yankı buldu.

Bu açıklamalar sosyal medyada çok sayıda Türk kullanıcı tarafından destek mesajlarıyla karşılandı.

Sosyal medyada karşılıklı mesajlar ve mizah

Türk kullanıcıların paylaştığı teşekkür ve dayanışma mesajlarına İspanyol kullanıcılar da benzer şekilde yanıt verdi. Karşılıklı paylaşımlarda Türkçe ve İspanyolca yazılmış dostluk ve destek mesajlarının yanı sıra iki ülkenin bayrakları da sıkça yer aldı. Sürecin geniş kitlelere yayılmasında mizahi paylaşımlar ve esprili içerikler de önemli rol oynadı.

Özellikle bir Türk kullanıcının yaptığı "Dünyada bir tane bile kel İspanyol kalmayacak" şeklindeki esprili paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Saç ekimi konusunda dünyada gündem olan Türkiye'ye yönelik bu paylaşım, İspanyol medyasında ve televizyon programlarında da gündeme geldi. Bir televizyon programında konuyu değerlendiren sunucu, "Türkler ve İspanyollar kardeştir" ifadelerini kullandı.

Dayanışma vize kolaylığı talebine dönüştü

Sosyal medyada yaşanan etkileşim, Türk vatandaşlarının Schengen vizesiyle ilgili taleplerinin görünür hale gelmesini sağladı. İspanya’daki bir sosyal medya kullanıcısı, Türk turistlerin vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla change.org üzerinde bir imza kampanyası başlattığını paylaştı.

Kampanya çağrısında Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyen vatandaşların karşılaştığı engellere dikkat çekildi. Kullanıcı paylaşımında, "Türk turistler için Schengen vizesini kolaylaştırmak amacıyla İspanya ve Avrupa Birliği'ne yönelik bir çevrim içi kampanya başlattım" ifadelerini kullandı.

Kampanya metninde, Türkiye'den yapılan Schengen başvurularının yoğun prosedürler ve uzun bekleme süreleri nedeniyle zorlaştığı belirtildi. Avrupa Komisyonu verilerine göre 2022 yılında Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruların yaklaşık yüzde 10'u reddedildi. Bu oran, Avrupa Birliği'nin komşu ülkeleri arasında en yüksek ret oranlarından biri olarak değerlendiriliyor.