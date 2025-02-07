Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli bir aracı takibe aldı. X-Ray tarama sistemi ile yapılan kontrollerde dorsede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucunda, yasal yük içerisine gizlenmiş halde 2 milyon 176 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonla ilgili soruşturmanın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtilirken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kararlı çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.