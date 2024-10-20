Denetimler sonucunda, dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketler tarafından aşağıdaki ihlallerin gerçekleştirildiği belirlendi:

Fiilen sunulmayan hizmetler için tüketicilerden bedel talep edilmesi,

Taahhüt süresi içinde taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması,

Vadedilen nitelikte hizmet sunulmaması,

Abonelik fesih taleplerinin süresi içinde yerine getirilmemesi,

Herhangi bir hizmetten faydalanmayan tüketicilere fatura düzenlenerek ücret talep edilmesi.

Bu sebeplerle, toplamda 24 milyon 192 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, dijital yayın sektöründeki firmaların mevzuata uyum durumlarını kontrol etmeye devam ederken, vatandaşların çıkarlarını koruma ve tüketici memnuniyetini sağlama hedefini sürdürüyor.

2024 yılının ilk 9 ayında, Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimlerde toplam 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu süreçte, sözleşmeler dolayısıyla 159 firmaya 448,7 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında ise 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira ceza uygulandı.