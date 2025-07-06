Çalıştaya, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da katıldı.

Bakan Yardımcısı Uçarmak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin lojistik üs olma vizyonuna dikkat çekti. Uçarmak, bu doğrultuda gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaları paylaştı.

Çalıştayda, sektör temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlık yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Uçarmak, gümrük idaresiyle ilgili paydaşlar arasında güvene dayalı iş birliğinin, gümrük hizmetlerinin etkinliği açısından önemli bir unsur olduğunun altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı’nın dış ticareti güçlendirme ve yatırım ortamını geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirten Uçarmak, “Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” mesajı verdi.