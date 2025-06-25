Bu denetimler sonucunda, yetki belgesi olmadan araç satışı gerçekleştirdiği belirlenen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandı. Böylece, bu alandaki toplam ceza miktarı 102 milyon TL’ye ulaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, bugüne kadar toplam 72.726 işletme yetki belgesi alarak kayıt altına girdi. Bu kapsamda, kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi ve kurallara uymayanlara yönelik cezai işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir." ifadeleri yer aldı.