Ticaret Bakanlığı'nca dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 466 firmaya izin belgesi düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listelerini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, geçen ay 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 27 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 29 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

–– 2024 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi için TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2024 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi için TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2024 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi için TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2024 Yılı Haziran Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi için TIKLAYABİLİRSİNİZ