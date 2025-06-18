Düzenleme, özellikle pick-up sınıfındaki araçlara yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Lüks kullanım amacıyla tercih edilen, ruhsatta kamyonet olarak geçen 4x4 pick-up modellerinin mevcut ÖTV oranı yüzde 4 ile 15 arasında değişirken, yeni teklifle bu oran yüzde 50’ye kadar yükselebilecek.

Ekonomiyle ilgili çeşitli maddeleri kapsayan kanun teklifine göre, ithal edilen akaryakıt ve doğalgaz gibi ürünlerin ÖTV’si artık KDV matrahına dahil edilecek. Ayrıca binek otomobiller ve diğer motorlu taşıtlar için vergi oranları ve matrah sınırları Cumhurbaşkanı tarafından üç katına kadar artırılabilecek ya da sıfırlanabilecek. Araçların motor hacmi, batarya kapasitesi ve menziline göre de farklı oranlar uygulanabilecek.

Pick-up sınıfında yer alan bazı modellerin, “kamyonet” ruhsatı sayesinde düşük vergi diliminden yararlanması uzun süredir tartışma konusu. Yeni düzenleme ile bu boşluk kapatılarak, lüks donanımlı modellerin SUV araçlarla aynı vergi diliminde değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece hem devletin vergi kaybı önlenecek hem de pazarda daha adil bir rekabet ortamı sağlanacak.

Düzenleme yürürlüğe girerse, örneğin 3.276.475 TL liste fiyatına sahip VW Amarok V6 3.0 TDI 4x4 modelinin fiyatı, yüzde 50’lik ÖTV ile 4.725.685 TL’ye çıkacak. Aradaki fark 1.449.210 TL’ye kadar ulaşacak. ÖTV’nin artışıyla birlikte bu segmentteki araçların fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanabilir.

Ancak düzenlemenin ticari kullanımda olan araçlara da aynı vergi yükünü getirmesi hâlinde, çiftçiler, küçük işletmeler ve inşaat sektörü gibi kullanıcılar için maliyetlerde ciddi artış meydana gelebilir. Bu nedenle yasanın uygulamasında bireysel ve ticari kullanım ayrımının net biçimde yapılması önem taşıyor.

Teklif, vergi sistemindeki sınıflandırma boşluklarını kapatmayı, adaleti sağlamayı ve devlete daha fazla gelir kazandırmayı amaçlıyor.