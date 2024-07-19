1 Mart 2024 tarihinde karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet veren Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçırılmıştı. Son olarak Boston'da yakalanarak tutuklanan Cihantimur hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Cihantimur'un kaldığı hapishanede 3 kişi tarafından dövüldüğü, dudağının patladığı ve dişinin kırıldığı iddia edildi. İddialara göre, Cihantimur'un kaldırıldığı hastanede yer olmaması sebebiyle cezaevine geri gönderildiği de belirtildi.

İstanbul Eyüpsultan'da lüks otomobiliyle kazaya karışan ve Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur, annesi tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. 14 Haziran tarihinde Boston'da yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur mahkemeye çıkarılmış ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

VOA'dan Mehmet Sümer'in haberine göre Timur Cihantimur, kaldığı hapishanede 3 kişi tarafından darp edildi.

Aktarılan bilgilere göre, saldırganlar Cihantimur'un kafasına ve yüzüne vurdu ve Cihantimur'un dudağını patlatarak dişini kırdı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Cihantimur'un hastanede yer olmaması sebebiyle cezaevine geri gönderildiği de haberde iddia edildi.