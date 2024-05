Mobiliyum Başkanı Talha Timur Han, kurumlara tepki gösteren taraftarlara sosyal medya hesabından cevap verdi.



Han şu ifadeleri kullandı;Bugün önümüze düşen Ultras İnegöl taraftar grubunun yapmış olduğu açıklamaya istinaden;Öncelikle tek tek İnegölspor’a, taraftarlarına her daim iyisiyle kötüsüyle destek veren herkese Şahsım ve Kurumum adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hiçbir şey yapmadı dediğiniz kurum ve kuruluşları kenara bırakıp Yapmayan kurum ve kuruluşların bir listesini çıkarın ki en azından yapan ve yapmayanları görelim ve sonrasında daha iyi daha çok maddi ve manevi ne yapılabiliri hep birlikte konuşalım..

Yazınızdan anlaşılacağı üzere Hiç bir şey yapmamak bir şeyler yapmış olmaktan daha iyi olduğunu bize hatırlatmış olmanız… Yapmamış olsaydık şuan en azından eleştirilerinizin hedefi olmazdık.

Ayrıca sizin tabirinizle yüksek dozda şuana kadar ne söylediysem,ne söz verdiysem yerine getirmiş olmanın vicdani rahatlığını yaşadığımı belirtmek isterim...

Bahsi geçen kişi ve kurumlara az yada çok, iyi yada kötü katkılarından dolayı teşekkür etmenizi daha fazla, daha iyi neler yapılması gerektiğini konuşmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum!Tüm İnegölspor taraftarına ve İnegölspor severlere bizlere ihtiyaç duyulsun yada duyulmasın hem şahsım, hem kurumum olarak her daim maddi ve manevi bugüne kadar nasıl yanlarında olduysak bundan sonra da olacağımızı bu vesile ile iletmek isterim... Seçilecek olan başkan bugünden önce olduğu gibi bu günden sonra da her kim inegölspor başkanlığı koltuğunda oturuyor ise hep birlikte sevgi ve saygımızı eksiksiz göstererek tam destek olmaya bizlerin olduğu gibi tüm inegöllülerin ve inegölde yaşayan, hayatını idame eden, bu şehirden nasiplenen herkesin borcudur. Saygılarımla..