Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge kavşağına yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında İstanbul istikametine doğru gitmekte olan bir TIR kontrolden çıkarak karşı şeride uçtu. Yaklaşık 3 metre yükseklikte orta refüjde asılı kalan tırın dorseleri karşı şeride savruldu. Şans eseri yolda araç bulunmaması olası büyük bir facianın da önüne geçmiş oldu.

Kaza saat 21.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa İstikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Selami Tekdur (60) idaresindeki 34 ZJ 1065 plakalı tır Gemlik serbest bölge yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride uçtu.

3 metre yüksekte ters askıda kaldı

Arkasında çift dorse takılı bulunan tır orta refüjde yaklaşık 3 metre yüksekte ters şekilde askıda kaldı. Tırın arkasında bulunan çift dorse ise karşı şeride savruldu. Dorselerin savrulduğu anda karşı şeritte araç olmaması olası bir faciayı önledi.

Tır şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Tır sürücüsü Selami Tekdur ters dönüp askıda kalan tırın içinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü araçtan diğer araç sürücülerinin yardımı ile çıktı.

Trafik tek şeritten sağlanıyor

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Bursa istikameti tek şeritten sağlanırken, İstanbul istikametinde ise trafik iki şeritten sağlanabiliyor. Polis ekipleri kaza noktasında geniş önlem alırken, tır ve dorselerinin yoldan kaldırma çalışmaları başlatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: şerife öz