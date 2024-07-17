Bursa'da emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarpan kamyonet, alevlere teslim oldu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

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Yangın, Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarptı.

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Kaza sonrası kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kamyonet yangın sonrası büyük hasar görürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA