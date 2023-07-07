Mudanya Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısı Tirilye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Tirilye’deki kültür rotasını ayağa kaldıracak, Tirilye’nin yaşayan bir tarih, kültür ve doğa mirası olarak anılması adına önemli bir karar alındı. Tirilye Mahallesi 1/1000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu onaylandı. Toplam 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye’de bu plan istikametinde kültür rotasını ayağa kaldırılacak. Mecliste ayrıca Esence, Eğerce ve Söğütpınar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu da kabul edildi.

Daha önce onay süreci başlamış olan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun revizyon talep ettiği plan ile ilgili gerekli düzenlemeleri yaptıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Toplam 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye’de bu plan istikametinde kültür rotasını ayağa kaldıracağız. Tirilye’nin müşahhas olmayan kültürel mirasını geleceğe taşıyacağız. Korunmuş kent ölçeğini, korunmuş dokuya çevireceğiz. Heykel yapılarımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Mecliste onaylanan planların Mudanya’nın geleceği için çok önemli olduğuna vurgu yapan Türkyılmaz, “Meclis olarak önemli bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Meclisimizde onayladığımız Tirilye ile Esence, Eğerce ve Söğütpınar planlarımız ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen meclis üyelerimize ve teknik personelimize teşekkür ediyorum” dedi.