İstanbul-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın dorsesine saplanarak hurdaya döndü. Ancak, otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. İstanbul'dan Bursa istikametine doğru seyir halinde olan K.S. (35) idaresindeki 16 KC 202 plakalı otomobil, önünde seyreden E.G. (44) yönetimindeki 16 AYP 859 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın dorsesine saplandı ve sürücü K.S. araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda sürücü araçtan çıkarıldı. K.S., ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerde, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri harekete geçti. Hurdaya dönen otomobilin tırın altından çıkarılması için çalışmalar yapıldı ve sonunda araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, meydana gelen bu trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni ve sorumluları tespit edilmeye çalışılıyor.