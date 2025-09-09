Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla hizmet veren Türk-İslam Sanatları Akademisi’nde ön kayıt süreci başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Türk-İslam Sanatları Akademisi’nde (TİSA) yeni dönem kayıtları başladı.

Türk-İslam kültürünün köklü mirasını geleceğe taşıma misyonuyla faaliyet yürüten TİSA; tezhip, kalemişi, hüsn-i hat, resim ve musiki gibi geleneksel sanat dallarının yanı sıra; Osmanlı Türkçesi, Farsça, Divan Edebiyatı ve Sanat Felsefesi dersleriyle öğrencilerine çok boyutlu bir ufuk sunuyor.

USTALARIN EŞLİĞİNDE ÖZEL EĞİTİM

Alanında yetkin eğitmenlerle bire bir çalışma imkânı sunan TİSA, katılımcılarına yalnızca teknik beceri değil, aynı zamanda sanatın ruhunu hissetme şansı da veriyor. Ustaların rehberliğinde her ders, öğrencileri hem derin bir kültürel birikimle tanıştırıyor hem de farklı disiplinlerin zenginliğini deneyimleme fırsatı sağlıyor.

DİSİPLİNLER ARASI PROGRAM

Akademide beş sanat ve dört edebiyat branşı, disiplinler arası bir yaklaşımla harmanlanıyor. Öğrenciler, seçtikleri sanat dalının yanında edebiyat alanlarında da eğitim alarak kapsamlı bir perspektif kazanıyor. Böylece TİSA, sanatın inceliklerini kavratırken aynı zamanda kültürel mirasımızın bütünsel değerini de ortaya koyuyor.

KAYITLAR INTERNETTEN, İLK DERS 6 EKİM’DE

Sanat serüvenine katılmak isteyenler, 22 Eylül’e kadar www.komek.org.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. 27 Eylül’de yapılacak mülakatların ardından kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 6 Ekim’de başlayacak derslerle TİSA çatısı altında eğitimlerine başlayacak.

Türk İslam Sanatları Akademisi, sanatın inceliklerini keşfetmek, geçmişin izlerini geleceğe taşımak ve estetiğin en saf hâline dokunmak isteyen herkes için eşsiz bir imkân sunuyor.