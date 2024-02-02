Bilecik Belediyesi tiyatro oyuncularının performansı ayakta alkışlandı.

Bilecik Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Annemin Müstakbel Kocası’ isimli tiyatro oyunu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne aldı.Kültür ve sanatta anlamlı çalışmaları ortaya koyan Bilecik Belediyesi bünyesindeki oyuncuların sahnelediği oyun, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Özgür Algın, Cabir Sağlam ve Güven Çeker ile Bilecikli tiyatro severlerin izlediği oyun için salonlar doldu.