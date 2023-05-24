Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen konserde solist Ayaz Toprak sahne aldı.
Farklı yörelere ait seslendirdiği türkülerle izleyicilerden tam not alan Ayaz Toprak, konserin ilerleyen dakikalarında, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü çalışanlarından İpek Öztürk ile sahnesini paylaştı.
Birlikte türkü seslendiren solist Ayaz Toprak ve İpek Öztürk salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecenin sonunda THM Bölüm Başkanı Nilüfer Göl ve THM Bölüm Başkan Yardımcısı Alperen Kırhan günün anısına sanatçıya plaket verdi.
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