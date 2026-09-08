Fon, son olarak Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt için ihale sürecini başlattı.

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin yüzde 100 hissesi satışa çıkarıldı. Şirket için 455 bin lira muhammen bedel belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların kapalı tekliflerini 6 Ekim 2026 saat 16.30’a kadar teslim etmeleri gerekiyor. Teklif zarfları ise 7 Ekim 2026’da yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin katılımıyla açılacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından ihale açık artırma yöntemiyle devam edecek.

TMSF’nin satış listesine aldığı bir diğer şirket ise Kaynak Kağıt oldu. Şirket için belirlenen muhammen bedel 150 milyon lira olarak açıklandı. Kaynak Kağıt’ın ihalesinin 6 Ekim 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

TMSF tarafından gerçekleştirilen şirket satışları yatırımcıların gündeminde yer alırken, iki şirket için açıklanan muhammen bedeller de dikkat çekti.