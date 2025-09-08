Satış kapsamına; Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ'nin sahip olduğu varlıklar giriyor.

Franchise yöntemiyle faaliyet gösteren “Maydonoz Döner” markalı döner restoran zinciri ile “My Fried Chicken” markalı çıtır tavuk restoran zinciri de yer alıyor. Ayrıca, et ve tavuk üretimine ilişkin mal, hak, varlık ve sözleşmelerin de satışa dahil edildiği bildirildi.

Satış bedeli ve koşullar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), söz konusu bütünlük için muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirledi. İhaleye katılmak isteyenlerden ise 280,1 milyon TL tutarında teminat yatırmaları istenecek.

İhale tarihi açıklandı

İhale, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan Büyükdere Caddesi No:143 adresindeki konferans salonunda yapılacak.