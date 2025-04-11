2024-2025 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında TOFAŞ Spor Kulübü altyapısı, 3 farklı yaş grubunda 4 takımla Türkiye Şampiyonası’na katılacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen altyapı faaliyetleri kapsamında Türkiye Şampiyonları için geri sayım başladı. Erkekler Basketbol Yerel Ligleri 2024-2025 sezonu karşılaşmalarının ardından Bölge Şampiyonası ve Anadolu Şampiyonası karşılaşmaları tamamlanırken, TOFAŞ Spor Kulübü altyapısı 3 farklı yaş grubunda 4 takımla Türkiye Şampiyonlarına katılma hakkı kazandı. Pilot takım anlaşmasıyla TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Fırat Yavuz antrenörlüğündeki Gemlik Basketbol U18 Takımı, U18 Genç Erkekler Yerel Ligi’ni Bursa şampiyonluğuyla tamamlayarak direkt olarak U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası biletini cebine koymuştu. U18 Genç Erkekler Yerel Ligi’ni üçüncülükle tamamlayan Akif Alkan yönetimindeki TOFAŞ U17 Genç Takımı ise Kocaeli’de düzenlenen Bölge Şampiyonası’nı başarıyla geçse de Adana’da gerçekleştirilen Anadolu Şampiyonası’nda elenerek sezonu noktaladı.

U16 Yıldız Erkekler Yerel Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Akif Alkan yönetimindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı bu başarısıyla U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Bursa üçüncüsü olan Oğuz Yaman yönetimindeki TOFAŞ Yıldız B Takımı ise önce Edirne’deki Bölge Şampiyonası karşılaşmalarını ardından Konya’daki Anadolu Şampiyonası karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Şampiyonası biletinin sahibi oldu.

Uzun yıllardır spor okulu organizasyonunda ve basketbol altyapı çalışmalarında birlikte projeler gerçekleştirdiği MG Spor Kulübü ile olan bu işbirliğini bu sezon farklı bir boyuta taşıyan TOFAŞ, Küçük Takım kategorisine 2011 doğumlu TOFAŞ altyapı oyuncuları ve MG Spor Kulübü oyuncularından oluşturulan karma Küçük A Takımı ile katıldı. İsmail Beleş’in antrenörlüğünü yaptığı takım, U14 Küçük Erkekler Yerel Ligi’ni ikincilikle tamamladıktan sonra Bursa’da gerçekleştirilen Anadolu Şampiyonası karşılaşmalarını da başarıyla geçerek U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Tofaş altyapı takımlarının yer alacağı 2024-2025 sezonu Türkiye Şampiyonası tarihleri şu şekilde;

Gemlik Basketbol (U18) Genç Takımı (2007-2008):

U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası / 19-25 Mayıs 2025 - Mersin

TOFAŞ (U16) Yıldız A Takımı (2009-2010):

U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası / 5-11 Mayıs 2025 - Denizli

TOFAŞ (U16) Yıldız B Takımı (2010):

U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası / 5-11 Mayıs 2025 - Denizli

MG Spor & TOFAŞ (U14) Küçük A Takımı (2011):

U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası / 21-27 Nisan 2025 - Balıkesir