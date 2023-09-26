TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirildiği 2023-2024 sezonu Medya Günü organizasyonunda bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla Orhun Ene yönetiminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek olan TOFAŞ, 2023-2024 sezonu fotoğraf çekimleri için objektiflerin karşısına geçti.

Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde düzenlenen Medya günü etkinliğinde Mavi Yeşilli oyuncular ile idari ve teknik ekibin yeni sezon fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Tevfik Akdamar, Caleb Homesley, Tolga Geçim ve Mustafa Kurtuldum basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TEVFİK AKDAMAR: KEYİFLİ BİR SEZON OLACAK

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, bu haftayla birlikte ligin ilk haftasında oynayacakları Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Kaptan Tevfik Akdamar, “Çok keyifli bir sezon bizi bekliyor. Çünkü takım olduğumuza inanıyoruz. Sahada yapabileceklerimizi gördükçe heyecan duymaya başladık. Hem Türkiye ligini, hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni en iyi şekilde bitireceğiz. Tabii ki bunu yaparken bizim gösterdiğimiz performans da çok önemli ama aynı zamanda itici güç olan taraftarımıza da çok ihtiyacımız olacak. Taraftarımızı Samsunspor maçıyla birlikte tüm sezon salona bekliyoruz. Umuyoruz ki bu sezon çok güzel başarılar elde edeceğiz” dedi.

TOLGA GEÇİM: HAZIRLIK DÖNEMİNDE İYİ MÜCADELE ETTİK

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yetenekli oyuncularından Tolga Geçim de takıma katılan yeni yabancıların olduğunu ve yeni bir takım olduklarını söyledi. Hazırlık döneminde iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Tolga Geçim, “Yeni bir takım olmamız nedeniyle zamana ihtiyacımız var tabii ki de ancak hazırlık döneminde iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yeni sezona da en iyi şekilde hazırlanıp, sağlıklı bir sezon geçirmek istiyoruz. TOFAŞ, hem tesisleriyle olsun; hem antrenör kadrosuyla olsun sporcu için bütün olanakları sağlıyorlar. Her şey sporcuya kalıyor, sporcu isterse elinden geleni yaparak en iyi yerlere gelebilir. Çünkü burada bütün olanaklar var. TOFAŞ taraftarı da basketbolu bilen, basketbolun içerisine dahil olabilen bir taraftar topluluğu. Bütün maçlarımıza bekliyoruz. Taraftarlarımız arkamızda olduğunda daha kuvvetli bir takım oluyoruz” şeklinde konuştu.

CALEB HOMESLEY: TAKIM BİRLİKTELİĞİMİZ ÇOK YÜKSEK

Yeni yabancı oyuncularla beraber takım uyumunun günden güne daha iyiye gittiğini belirten Mustafa Kurtuldum, “Uyum sürecinde başlarda zorlandık açıkçası ancak sonrasında iyi uyum sağlayıp maçlarla beraber o uyumu pekiştirdik. Cevat Soydaş’ta da bunun sahaya yansıdığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden mutluyuz Bunu sezona da yansıtmak istiyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Final 4’u hedefliyoruz. Türkiye liginde de en iyi şekilde mücadele edip, önce play-off’a kalmak ardından gidebildiğimiz yere kadar gitmek en büyük hedefimiz zaten. Orhun Abi bize çok yardımcı oluyor. TOFAŞ da basketbol kültürü, kimliği olan bir kulüp zaten. Tüm taraftarlarımızı bizi desteklemesi için salona bekliyoruz” değerlendirmelerini yaparken, takımın yeni yabancılarından Caleb Homesley de şu ifadeleri kullandı; “Şu an takım olarak çok iyi bir takım atmosferimiz var. Birlikteliğimiz çok yüksek. Yeni sezonla ilgili de olabildiğince çıkabildiğimiz yere kadar takımı taşıyabilmek, birlikteliğimizi koruyarak iyi seviyelere gelmek istiyoruz.”

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunu 30 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçıyla açacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak yeni sezonun ilk maçı saat 15.30’da başlayacak.