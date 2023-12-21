Türkiye’nin otomotiv devi Tofaş Otomobil Fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki zam oranını beğenmeyen işçilerin eylemleri sürüyor. Fabrika yemekhanesindeki çatal bıçaklı protestonun ardından bugün de işçiler fabrika bahçesinde pankart açıp gösteri yürüyüşü yaptı. Bosch Fabrikası’nın yanısıra onlarca otomotiv ve yan sanayi fabrikasında sendika üyesi işçilerin eylemleri sürüyor.

MESS sendikası tarafından 2023 - 25 toplu iş görüşmeleri sonrası yüzde 35’lik ücret zammını beğenmeyen Tofaş işçileri bir süredir tepkilerini dile getirmek için eylem yapıyor. Geçtiğimiz gün fabrika yemekhanesinde yüzde 35’lik ücret zammı teklifine tepki göstermek için ellerindeki çatal kaşıkları masalara vuran işçiler bugünde fabrika bahçesinde pankart açarak yürüyüş düzenledi. "Uzlaşma Yoksa Sonuna Kadar Mücadele Var. Tofaş Emekçisi Herdaim Mücadeleye Hazır" yazılı pankartlarla "Direne direne kazanacağız" şeklinde slogan atan işçiler, fabrikanın bir ucundan diğer ucuna yürüdüler.

Öte yandan MESS’in toplu iş görüşmeleri sonrası açıkladığı yüzde 35’lik maaş zammı teklifine bir tepki de Bosch fabrikasından geldi. Tofaş’ta olduğu gibi Bosch işçileride fabrika yemekhanesinde tepki için çatal bıçakları masa ve tabaklara vurup maaş zam teklifini protesto etti.

Bugün Bursa’da bir çok otomotiv ve yan sanayi fabrikasında işçiler kısa süreli iş bırakıp eylem yaptılar.