TOFAŞ Basketbol Takımı’nda 2023-2024 sezonu sağlık kontrolleri kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde Cassius Winston ve Jaleel J.J. O B’rien’ın check-up kontrolleriyle tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri tamamlandı. Kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontrollerin son etabında yeni transferler Cassius Winston ve Jaleel J.J. O B’rien yer aldı.

Kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde bir dizi testten geçen sporcuların tetkikleri başarıyla tamamlanırken, TOFAŞ Basketbol Takımı’nda daha önce de yeni transferlerden Caleb Homesley, Omar Prewitt, Austin Wiley, Zeljko Sakic ve Luke Maye sağlık kontrolünden geçtikten sonra takım idmanlarına katılmışlardı. Mavi Yeşilliler, 21 Ağustos Pazartesi günü tam takım yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.