Türkiye’nin yerli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) TX10 modeli Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlara tanıtıldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi önünde sergilenen Togg’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar TOGG’u yakından tanıdı bolca hatıra fotoğrafı çekindi.

TOGG'un direksiyonuna geçen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Togg 62 yıl önce yarım kalan bir Devrim’in geç kalmış hikayesidir" dedi.

Türk milletinin bu akıllı aracı yapmayı başardığını belirten Başkan Tekin, "Bundan sonra da daha büyük şeyler başaracaktır. Yerli otomobilimizi bugün Pazaryeri ilçemizde hemşerilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Gurur verici müthiş bir görseli var. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.