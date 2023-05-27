Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yetiştirdiği yarış atlarıyla dünyaca ünlü olan TİGEM’in Karacabey Harası’ndaki şampiyon atlarıyla yarıştı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yetiştirdiği yarış atlarıyla dünyaca ünlü olan TİGEM’in Karacabey Harası’ndaki şampiyon atlarıyla yarıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ziyareti esnasında Karacabeylilerin büyük ilgi gösterdiği TOGG’u tekrar ilçeye getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aracın direksiyonuna geçerek soluğu TİGEM Harası’nda aldı.

Yetiştirdiği şampiyon yarış atlarıyla sık sık ülke gündemine gelen TİGEM’in Karacabey Harası’nı ziyaret eden Başkan Özkan, burada ülkemizin gurur kaynağı TOGG ile Karacabey’in gurur kaynağı şampiyon atları buluşturdu.

Bu ilginç buluşmada, Başkan Ali Özkan’ın kullandığı TOGG ile şampiyon atlar, minik bir yarış yaptı. 1 numaralı manejdeki safkan yarış atları çim zeminde koşarken, TOGG da hemen yanındaki toprak yolda sürat yaptı. Daha sonra 2 numaralı maneje geçen Başkan Özkan, burada ise yarış atlarına TOGG ile antrenman yaptırdı.

TOGG’u neden yarış atlarıyla buluşturduğunu anlatan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Tigem Harası’nda Osmanlı döneminden beri dünyaca ünlü safkan yarış atları yetiştiriliyor ve çeşitli dönemlerde yapılan müzayede ile satılıyor. Burada bulunan Arap taylarımız da önümüzdeki günlerde Veli Efendi Hipodromu’nda satışa sunulacak. Bir tarafta dünyaca ünlü Karacabey Haramızdaki atlarımız, diğer tarafta da Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde önemli bir kilometre taşı olacak TOGG otomobilimiz, bizim medarı iftiharımız. Bu atlarla TOGG’u buluşturmanın, Karacabey’de bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafta geleneğimizden gelen, Orta Asya kültüründen beri bizi temsil eden, bize en yakın olan