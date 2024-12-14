Bugün, Karşıyaka ile oynanacak maç öncesinde, Yeşil Beyaz renklere boyanan Togg araçları stada getirildi ve sponsorluk tanıtımı yapıldı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik Anlaşmayı Açıkladı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Togg ile yapılan sponsorluk anlaşmasının detaylarını paylaştı. Çelik, "Ülkemizin gururu olan yerli otomobil firmamız Togg ile şort sponsorluk ve tribün ismi konusunda anlaşmaya vardık. Anlaşmada emeği geçen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya teşekkür ediyor, bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Togg Araçları Stada Yerleştirildi

Bugün saat 14:00'te oynanacak Bursaspor-Karşıyaka maçında, Yeşil Beyaz renklerle kaplanmış Bursaspor logolu Togg araçları, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’na getirildi. Bu, Togg ve Bursaspor arasındaki güçlü iş birliğinin simgesi olarak stada yerleştirilen araçlarla duyuruldu.

Sosyal medyada çok sayıda Yeşil Beyazlı taraftarlar hazırlanan araçların stada getirildiği fotoğrafları paylaştı.