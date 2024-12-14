Kocaeli’de obezite cerrahisi konusunda yeni uygulamaların ele alındığı çalıştaya dünyanın dört bir yanından profesörler katıldı. Obezite cerrahisi alanındaki gelişmeler masaya yatıran Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Kalp rahatsızlıklarının birçoğu obeziteli bireylerde görülüyor. Obezite ilerledikçe kansere bile yol açıyor. Vatandaşlara posalı gıdaları yemeyi öneriyoruz. Doyduktan sonra yemek yenilmemesi gerekiyor" dedi.

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde obezite cerrahisi konusunda yeni uygulamalar ve güncel gelişmelerin ele alındığı 4. Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayı düzenlendi. Türkiye’den ve yurt dışından profesörlerin katıldığı çalıştayda, obezite cerrahisi alanındaki gelişmeler masaya yatırıldı. Düzenlenen çalıştay hakkında bilgiler veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, obezite farkındalığını arttırmayı hedeflediklerini, obezitenin kontrol altına alınmadığı taktirde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"Obezite kansere yol açabiliyor"

Obezite hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cantürk, "Obezite bilindiği üzere önemli bir halk sağlığı problemi. Bunun cerrahiden önce birtakım yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenmesi hedefleniyor. Vücut bütünlüğünü bozmadan zayıflayamayan insanlara tedavi yapılıyor. Obezite hem halk sağlığı problemi hem de birçok hastalığın gerekçesi. Kalp rahatsızlıklarının birçoğu obeziteli bireylerde görülüyor. Obezite kansere de yol açabiliyor. Üniversitemizde bu alanda cerrahi işlemler yapılabiliyor. Yaklaşık 8-10 yıldır aktif olarak bu alan üzerine çalışıyoruz. Bugün 4.’sü düzenlenen obezite toplantısında da çok kıymetli arkadaşlarımızla bir araya geldik ve obezite cerrahisi konusundaki son gelişmeleri meslektaşlarımızla ele aldık. Bir diğer hedefimizde obezite farkındalığını arttırmak ve bunun üzerine çalışmalar yaptık. Obezite cerrahisine yeni açılımlar sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Dengeli beslenmek ve egzersiz yapmak önemli"

Obeziteye yakalanmamak için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Cantürk, "Obezite ilerledikçe kansere bile yol açıyor. O yüzden vatandaşları bu konuda hassas davranmaya teşvik ediyoruz. Dengeli beslenmek çok önemli. Yaşam tarzlarının değişmesi gerekiyor. Egzersiz ve sosyal alışkanlıkların arttırılması önemli. Sedanter olmak hem sağlığı hem fiziki görüntüyü etkiliyor. Vatandaşlara posalı gıdaları yemeyi öneriyoruz. Doyduktan sonra yemek yenilmemesi gerekiyor. Bunlarla düzelemediği zaman obezite cerrahisinden faydalanabilirler. Tabi umarız bunlara gerek kalmadan farkındalığı arttırırız ve halkımızın sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlarız" şeklinde konuştu"

"Obezite artık bir hastalık"

KOÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, düzenledikleri çalıştayla obezite cerrahisine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, çalıştayın Türkiye’deki ve yurt dışındaki hocalar için toplantı programları şeklinde olacağını söyledi. Çalıştaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Güler, obezite ameliyatlarında yaşananlarının burada toplantıda izletildiğini ve üzerine münazara edildiğini belirtti. Doç. Dr. Güler, "Bu seneki temel konumuz revizyon cerrahileri. Yani daha önce mide ameliyatı olup tedavi görüp tekrardan bu hastalığa yakalananları ele alacağız. Canlı panel şeklinde bu konuları gündeme alacağız. Modern çağda obezite her geçen gün artmakta. Dünya Sağlık Örgütü de artık obeziteyi hastalık olarak tanımlamakta. Obezite sadece bir şişmanlık değil, etrafında getirdiği diğer rahatsızlıklarla ölüme kadar giden ciddi bir mesele. Şunu unutmamalıyız ki bunun da çözümü var. Obezite merkezlerimizden herkes bu konuda tıbbi yardım alabilir" ifadelerini kullandı.