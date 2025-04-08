Kamuflajlı halde yollarda seyreden araç, bölgedeki vatandaşların ve otomobil tutkunlarının büyük ilgisini çekti.

T10X modeliyle piyasada önemli bir yer edinen TOGG, şimdi de sedan segmentine adım atarak ürün yelpazesini genişletiyor. T10F kod adlı sedan modelin ilk prototipleri, çeşitli yol ve iklim koşullarında test edilirken, bu kapsamda İnegöl yollarında da görüldü. Aracın özellikle yol tutuşu, sürüş dinamikleri ve batarya performansına odaklanan testlerin sürdüğü belirtildi.

İki Farklı Menzil Seçeneğiyle Gelecek

TOGG T10F'in 350 km ve 600 km olmak üzere iki farklı menzil seçeneği ile satışa sunulması planlanıyor. Bu da aracı, hem şehir içi kullanıcılar hem de uzun yol sürücüleri için cazip kılıyor. Mevcut SUV modeli T10X’e kıyasla yaklaşık 80 kilometre daha fazla menzil sunacak olan T10F, özellikle batarya verimliliği ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Siparişler 2025’in İlk Çeyreğinde

TOGG yetkililerinden alınan bilgilere göre, T10F’in mühendislik testlerinin ardından 2025 yılının ilk çeyreğinde siparişe açılması planlanıyor. Aracın, yerli üretim batarya teknolojisiyle donatılması ve gelişmiş otonom sürüş destek sistemleriyle gelmesi bekleniyor. T10F, sadece elektrikli otomobil segmentinde değil, aynı zamanda akıllı mobilite çözümleri alanında da önemli bir adım olarak görülüyor.

Bölge Halkından Büyük İlgi

Test sürüşü sırasında İnegöl sokaklarında kamuflajlı şekilde dolaşan T10F, bölge halkı tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Araçla ilgili sosyal medyada çok sayıda fotoğraf ve video paylaşılırken, “TOGG yeniden yollarda” yorumları dikkat çekti.

