Beykoz’da ilk kentsel dönüşüm projesi Tokatköy Mahallesi’nde yüzde 80’e yaklaştı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, hak sahipleriyle yapımı tamamlanan örnek daireleri gezdi. Başkan Murat Aydın, "Sakın kimse yerini yurdunu satmasın. Bu topraklar değerlidir. Beykoz altın gibi yerdir" dedi.

Beykoz Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan, inşaatların TOKİ eliyle yapıldığı “Tokatköy Kentsel Dönüşüm" Projesi kapsamında 82 bin 792 m2’lik alanda toplam 776 yeni konut ve 47 de iş yeri inşası devam ediyor. Projenin temeli 4 Kasım 2022’de dönemin Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla atılmıştı.14 aylık süre zarfında 87 bloğun kaba inşaatları hızla tamamlanırken, örnek daireler Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın katılımıyla bugün hak sahipleriyle gezildi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Buradaki insanların, gençlerin gözündeki ışıltı, yüzündeki tebessüm bizim motivasyon kaynağımız. Güzel binalar ortaya çıkmaya başladı. Allah göstermesin eski haliyle bir deprem olsaydı burası kıyameti yaşardı. Bu binalar yapılırken 3 bin tane kazık çakıldı sağlam zemine ulaşmak için. Burada hemşerilerimizle el birliği yaptık. Bizden önceki başkanımız ve KİPTAŞ ile birlikte bir süreç başlamıştı. Ama KİPTAŞ olayı çözemedi. Nötr kaldı konuya. Biz de o dönem Bakan olan Murat Kurum başkanıma gittik ve geçen yıl temelleri attık. Buradaki 660 hemşerimizin yüzde doksanı biz bu projede varız dedi. Bir kısım insanlar nereden buraya geldiler onu da bilmiyoruz. Ana muhalefet partisi, bazı dernekler buraya başka yerlerden insanlar o dönemde taşıdılar. Ortalığı ayağa kaldırdılar sanki insanlar dışarı atılıyor gibi ama şu anda gelin görün bütün binalar hazır. İki yıllık kira bedeline vatandaşlarım ev sahibi oluyorlar. Ben hemşerilerime şunları söylemek istiyorum. Sakın dışarıda konuşulan gerçeği yansıtmayan sözlere itibar etmeyin. Sakın yerlerinizi satmayın. Beykoz altın gibi yerdir. Şunu da belirteyim kentsel dönüşüm projelerimiz seçimden sonra hız kazanacaktır" diye konuştu.

"Biz dönüşüme her zaman evet dedik"

Örnek daireleri gören hak sahipleri ise, "Çok mutluyuz. Çok memnunuz. Çünkü deprem ülkesiyiz. Bizim için en büyük kriter bu binaların depreme karşı dayanıklı olması. Böyle bir projede bizim de bir daire alıyor olmamız bizi çok mutlu etti. Biz dönüşüme her zaman evet dedik" diye konuştu.