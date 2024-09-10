Tokat'ta şehir sakinlerinin doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bisiklet ve yürüyüş yolları projeleri hızla hayata geçiriliyor. Son olarak, Behzat Bulvarı boyunca 4 kilometrelik mesafede bisiklet ve yürüyüş yolları ile yeşil alan oluşturma çalışmaları tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun liderliğinde yürütülen bu proje, kentin üç mahallesini kapsıyor.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABEER

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Behzat Bulvarı üzerinde yürütülen 4 kilometrelik bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve yeşil alan çalışmasının sona erdiğini duyurdu. Projenin Kemer, Perakende ve Mahmutpaşa mahalleleri arasında kaldığını belirten Yazıcıoğlu, bu çalışmanın Tokat'ın daha yeşil ve yaşanabilir bir kent olması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR TOKAT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Tokat için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Kemer, Perakende ve Mahmutpaşa mahallelerimizin sınırları içerisinde kalan Behzat Bulvarı'nın her iki yakasında yaklaşık 4 kilometrelik mesafede bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve yeşil alan oluşturma çalışmalarımızı tamamladık. Bu projenin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Bu yeni yolların, şehir sakinlerine hem spor yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunacağına dikkat çeken Başkan Yazıcıoğlu, Tokat'taki diğer projelerin de hızla devam ettiğini belirtti.

TOKAT'TA YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Behzat Bulvarı'ndaki bu yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, Tokat'ta yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin başında geliyor. Şehrin yeşil alanlarının genişlemesi, vatandaşların hem rahat bir nefes almasını sağlıyor hem de spor yapma imkânlarını artırıyor. Başkan Yazıcıoğlu'nun da belirttiği gibi, daha yeşil bir Tokat için çalışmalar aralıksız sürecek.