Gayrimenkule yatırım yapmayı düşünenler ile kendi iş yerini kurmak isteyenler için dikkat çeken bir fırsat gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelini kapsayan geniş çaplı bir satış süreci başlatmaya hazırlanıyor. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda, farklı şehirlerde bulunan çok sayıda taşınmaz alıcılarını bekleyecek.

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği müzayedede ticari alanların yanı sıra konut seçenekleri de yer alacak. Bursa’daki taşınmazlar ise satış listesinde öne çıkan iller arasında bulunuyor. Gelişim potansiyeliyle dikkat çeken bölgelerdeki iş yerleri, yatırım planı yapanların ilgisini çekiyor.

BURSA’DA 17 İŞ YERİ AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

TOKİ tarafından açıklanan geniş kapsamlı açık artırma programında Bursa da taşınmaz satışı yapılacak şehirler arasında bulunuyor. Kentin yatırım değeriyle öne çıkan ilçelerinden Mustafakemalpaşa ve Nilüfer’de yer alan toplam 17 iş yeri, müzayede yoluyla yeni sahiplerini bekliyor. Son yıllarda ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgeler arasında gösterilen bu iki ilçede satışa sunulacak iş yerlerinin, hem işletme kurmak isteyen girişimciler hem de uzun vadeli yatırım düşünen vatandaşlar açısından önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor. Özellikle gelişen ulaşım ağı, artan nüfus ve yükselen ticari potansiyel, söz konusu bölgelerdeki taşınmazlara olan ilgiyi artırıyor.

TOKİ’DEN TÜRKİYE GENELİNDE BÜYÜK SATIŞ

TOKİ’nin düzenleyeceği satış programı Bursa ile sınırlı olmayacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan toplam 309 taşınmaz, açık artırma yöntemiyle alıcıların beğenisine sunulacak. Satış listesinde ağırlıklı olarak iş yerleri bulunurken, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için de sınırlı sayıda seçenek yer alıyor. Açık artırma kapsamında satışa çıkarılacak taşınmazların büyük bölümünü ticari alanlar oluşturuyor. Böylece hem yatırımcıların hem de işletme sahiplerinin farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun seçeneklere ulaşabilmesi hedefleniyor.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında ekonomik getiri potansiyeli bulunan iş yerlerinin yer alması, müzayedeye ilgiyi artıran başlıca unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

TOKİ’DEN ALIMI KOLAYLAŞTIRAN ÖDEME PLANI

TOKİ, satışlarda alıcıların ödeme sürecini kolaylaştırmak için çeşitli finansman seçenekleri hazırladı. Belirlenen ödeme planlarıyla taşınmaz almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine uygun alternatiflerden yararlanabilecek. Konut alımlarında yüzde 25 peşinat ödenmesi şartıyla uzun vadeli ödeme imkanı sağlanıyor. İş yeri alımlarında ise daha esnek alternatifler dikkat çekiyor. Düşük peşinat oranlarıyla uzun vadeye yayılan ödeme seçeneklerinin yanı sıra daha yüksek peşinat tercih edenler için daha kısa süreli ödeme planları da sunuluyor.

Söz konusu ödeme kolaylığının, özellikle yatırım amacıyla gayrimenkul almak isteyenlere önemli bir fırsat sunması bekleniyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleriyle yüksek tutarlı yatırımların daha ulaşılabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

TAŞINMAZ SATIŞINDA TARİH AÇIKLANDI

Taşınmaz sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği açık artırmanın tarihi de netleşti. TOKİ tarafından düzenlenecek müzayede, 30 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde başlayacak açık artırmaya katılmak isteyenler için hem salon hem de online teklif verme imkanı sağlanacak. Ankara ve İstanbul’daki müzayede salonlarında fiziki katılım yapılabilecek, farklı şehirlerde bulunan ya da salona gidemeyen vatandaşlar ise internet üzerinden canlı olarak ihaleye katılabilecek. Bu yöntem sayesinde Türkiye'nin farklı noktalarındaki yatırımcılar, satışa sunulan taşınmazlar için bulundukları yerden teklif verebilecek.

YATIRIMCILAR BU MÜZAYEDEYE KİLİTLENDİ

Gayrimenkul piyasasında hareketliliğin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilecek TOKİ müzayedesi, yatırım çevrelerinde şimdiden ilgi görmeye başladı. Özellikle ticari alanların yoğunlukta olması, düzenlenecek açık artırmayı iş dünyası açısından daha da önemli hale getiriyor.

Bursa'da satışa çıkacak iş yerlerinin yanı sıra Türkiye genelindeki yüzlerce taşınmazın yeni sahiplerini bulacağı organizasyonun, yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunacağı değerlendiriliyor. Uygun ödeme koşulları ve geniş portföy yapısı sayesinde müzayedenin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.