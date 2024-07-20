Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Baykoca Mahallesinde TOKİ 3. Etapta meydana gelen olayda apartmanın 4. Katında balkonda oturan Bircan A. (47) bir anda dengesini kaybederek düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan kadın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede