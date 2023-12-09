Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren bir satışı duyurdu. Türkiye genelinde, Bursa dahil 32 ilde toplamda 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini içeren bu satış, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan açık artırmalar, konutlar için 13 Aralık Çarşamba günü, iş yerleri için ise 14 Aralık Perşembe günü Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. Bu önemli satışa katılım sağlamak isteyenler, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verebilecekler. İnternet üzerinden katılım için kayıtların, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alınacağı belirtildi. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından sağlanacak.

Satışa sunulan konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkanı sunulurken, iş yerleri için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği bulunuyor. Detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ulaşabileceğiniz gibi, ayrıca "444 86 54" numaralı telefondan da bilgi alabilirsiniz.

TOKİ'nin bu satışla ilgili bilgilere göre, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde konutlara sahip olmak isteyenler için fırsatlar sunulacak. İş yerleri ise Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde ödeme koşullarıyla alıcılarını bekliyor.