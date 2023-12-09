Kripto para piyasası, son dönemde bir dizi varlık tarafından elde edilen kazançlarla canlandı.

2023'ün en çok kazandıran 5 kripto para birimi şu şekilde sıralanıyor:

Lido DAO (LDO): Lido DAO, önde gelen Ethereum likit staking çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ethereum Şangay yükseltmesinin duyurusuyla aynı döneme denk gelen Lido'nun rallisi, yatırımcıların hisseli Ethereum'larına erişim sağlaması beklenen bir döneme rastlıyor. LDO, yılbaşından bugüne kadar %67,84 kazanç elde ederek 1,79 dolardan işlem görüyor. Avrasya’nın en büyük sektör fuarı tarihi rekorla tamamlandı

Solana (SOL): Solana, FTX kripto para borsası ile ilişkili endişeleri aşarak önemli bir ralli yaşadı. Meme coin Bonk'un etrafındaki yutturmaca, Solana'nın NFT topluluklarına yönelik ilgisini artırdı ve SOL, %57,46'lık bir artışla 15,42 dolardan işlem görüyor.

Aptos (APT): Web3 merkezli token Aptos, piyasanın genel eğilimine paralel olarak değer kazanıyor. Token, blok zincirindeki etkinlik eksikliği ve minimal kullanım durumlarına dair endişeleri ortadan kaldırarak spekülasyonlara neden oluyor. Aptos, %38,86'lık YTD kazançlarıyla 0,02 dolardan işlem görüyor.

Zilliqa (ZIL): İşlem işleme odaklı bir blok zinciri olan Zilliqa, 2022'de aktif bir performans sergiledi ancak Kasım ayındaki ayı baskısıyla karşılaştı. ZIL, planlı ağ geliştirmeleri ve diğer sektörlere girişimle 0,02 dolar seviyelerinde %38,86'lık YTD kazançlarıyla işlem görüyor.