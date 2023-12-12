Tom Clancy’s Elite Squad, kendi adını taşıyan çeşitli serilerden çeşitli kahramanları bir araya getiriyor. Buna Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six ve The Division dahildir. Oynanış ipuçlarının çoğunu Marvel Strike Force’tan alıyor, bu yüzden kahramanların kilidini açmanıza ve geliştirmenize olanak tanıyan bir sürü parça toplamayı ve teçhizatınızı geliştirmek için hayati kaynakları elde etmek için görevleri tekrarlamak için çok fazla kampanya enerjisi harcamayı bekleyin.

Ancak oyun, Elite Squad’ın öne çıktığı yerdir ve şimdiye kadar oynadığım hiçbir Gacha RPG’sine benzemez. Birincisi, partiniz üzerinde asla manuel kontrole sahip olmayacağınızı anlar (kim alır?), Bu yüzden size bir seçenek bile vermez. Benzer şekilde, savaşları hızlandırma seçeneği de yoktur, ki bu genellikle bir kaç saniye içinde bittiği için aslında sorun değildir.

Yaptığı şey, size bekleme süresini serbest bırakabileceğiniz iki aktif beceri kazandırmaktır. Bunlar kahramanlarınızı iyileştirebilir, düşmanlarınıza hava saldırısı yapabilir veya sağlığı düşük bir kahramanı korumak için büyük bir kalkan açabilir. Bu ikisinden altı tane seçim var ve ikisini savaşa getirebilir, görevler arasında anında takas edebilirsiniz.

İşlemlere, arka planda işini yapmasına izin vermek yerine, oynadığınız görevlere gerçekten dikkat etmenizi teşvik eden taktiksel bir yetenek getiriyor. Bu arada, kahramanlarınız kendi bireysel yeteneklerini kullanacaklar ve bu da izlemek için bir zevk olacak. Sağlık görevlileriniz yaralı askerleri iyileştirmek için siper arasında hücum edecek, saldırı uzmanlarınız hedeflerini havaya uçurmak için dronları atacak ve tankınız savunmasız takım arkadaşları yerine düşmanları onlara saldırmaya alay edecek.

Elite Squad’ın çok çeşitli arka planlara sahip oldukça iyi görünen bir oyun olmasına yardımcı olur. Yanan havalimanlarında, karlı sokaklarda ve daha pek çok yerde savaşacaksınız, birimleriniz en son tehdidi hedeflemek için siper ve değişen hedefler arasında koşturacak. Gaçalarda nadiren savaşları izlerim, ama kendimi ara sıra Elit Takımda dikkatini verirken buldum, çünkü izlemek çok keyifli.

Ayrıca katılabileceğiniz çok çeşitli içerikler var ve enerji oldukça hızlı bir şekilde yenileniyor. Kabul ediyorum, oldukça erken oyundayım, ancak yapacak işim bitmesi nadiren oluyor. Bu pek yenilikçi bir şey değil, akıl. Müttefikler, düşmanlar ve karışık, sıralanan PvP ve düzenli olarak yürütülen bir dizi farklı olay arasında bölünmüş olağan hikaye odaklı kampanyalardır. Ayrıca bir loncaya katılabilir ve değerli kaynakları toplamak için bir ekip olarak birlikte çalışarak lonca savaşlarına katılabilirsiniz.

Genel olarak, Elite Squad tanıdık bir oyun döngüsünü takip ediyor; özellikle zaten Marvel Strike Force oynayanlar için. Bununla birlikte, Elite Squad’ı sadece Tom Clancy hayranlarına değil, biraz farklı bir şey sunan bir gacha RPG arayanlara iyice öneriyoruz. Savaşlar, ödülü kazanmak için yoldan çekildiğiniz bir şeyden çok, burada dört gözle beklediğiniz bir şeydir.

Hemen şimdi App Store veya Google Play’den kapabilir ve Tom Clancy’s Elite Squad rehberimize göz atarak doğru şekilde başlayabilirsiniz. Ayrıca, yalnızca en iyi karakterleri seçmek isteyenler için bir Tom Clancy’s Elite Squad kademe listesi hazırladık.