Tony Hawk’ın Pro Skater 1 + 2’si zaten mükemmel bir oyun. PS4 versiyonu ile ilgili orijinal incelememiz, bu nostaljiyi yeniden yakalayan ancak modern konsollarda tamamen yeni ve taze hissettiren klasik oyunların bu uyarlamasına övgüde bulundu. Şimdi bu klasik oyunlar, yeni nesil konsollara iten ve klasik deneyimi daha da geliştirmek için PS5’in benzersiz özelliklerinden yararlanan başka bir yükseltme aldı. Tony Hawk’ın Pro Skater 1 + 2’nin orijinal içeriği değişmeden kalıyor ve orijinal incelememiz de duruyor. Bu kesinlikle mükemmel bir oyundur. Bu inceleme, öncelikle yeni nesil PS5 geliştirmelerine ve bunların bu kaykay deneyimini nasıl değiştirdiklerine bakıyor.

PS5 yükseltmesi, en azından görsel olarak, diğer birçok oyundan çok daha az fark edilir bir geliştirme sağlar. Yeni görseller 4K’da öne çıkıyor, ancak PS4 sürümünden çok da farklı görünen bir şey değil. Belki biraz daha keskin, biraz daha ayrıntılı ve tanımlı, ancak orijinalin klasikleri geliştirmek için ne kadar çok şey yaptığından çoktan etkilendim. Bu kapsamlı bir grafik revizyonu değildir ve ister Performans modu (1080p’de 120 fps) veya Fidelity modu (4K’da 60 fps) ile gitmeyi tercih edin, oyun ne olursa olsun harika görünüyor, ancak çoğu insanın gözünde neredeyse farkedilir bir gelişme yok , (ayrıca kurulumunuzun yüksek kare hızlarını ve / veya doğal 4K çözünürlüğü destekleme yeteneklerine bağlıdır).

Tony Hawk’ın Pro Skater 1 + 2’sinin PS5’te oynamanın hissi, DualSense denetleyicisi sayesinde oldukça farklı. Dokunsal geribildirim, kaykayın ilerledikçe daha ayrıntılı titreşimlerini hissedebileceğiniz anlamına gelir ve uyarlanabilir tetikleyiciler, özellikle zemin hileleri ve geri dönüşler için duruş anahtarlarında kullanılan çeşitli hileleri çekerken biraz daha fazla direnç sunar. İşlerin nasıl hissettiğindeki değişikliklere alışmak biraz zaman aldı, ama bir kez yaptığımda, o eski patlamalara (ve kefaletten) büyük kombolara geri döndüm. Klasik hissi tercih ederseniz uyarlanabilir tetikleyicileri kapatabilirsiniz, ancak çoğu oyunda sundukları ek ağırlık ve geri bildirimleri çok sevdim.

Sony’nin PS5’teki 3D ses motorunu kullanarak, her seviye daha önce hiç olmadığı kadar etkileyici sesler çıkarıyor, ancak yine de küçük bir değişiklik ve oyun sırasında kulaklık takmadığınız sürece fark edilmeyecek bir şey. Ve bunun da ötesinde, sürüş müziği (veya dışarıdan müzik dinlemek için içeri girmeyi seçerseniz Spotify çalma listesi) yine de bu özelliği geçme eğilimindedir. Bu, PS5 yükseltmesinin özellik listesindeki bir mermi noktasıdır, ancak bu kadar büyük bir fark yaratan bir nokta değildir.

PS4 sürümündeki oyuncular, PS4 sürümünün bir yere kurulu olması ve son nesil sürümle yüklemek için bu kaydetme dosyasına erişmeleri koşuluyla ilerlemelerini ileriye taşıyabilirler. Bu aynı zamanda önceden kazandığınız tüm Kupaların kilidini de açacaktır, ancak bazı durumlarda bunun olmaması durumunda bir sorun olabilir. (Bu sizin için bir sorunsa, PS5 kaydetme dosyanızı silin ve kaydı PS4 sürümünden tekrar aktarmayı deneyin.) Dijital deluxe sürümü satın alan oyuncular da ücretsiz bir yeni nesil yükseltme alır.

Yeni nesil PS5 tedavisini alan çoğu oyunda olduğu gibi, buradaki en büyük gelişme gerçekten yükleme süreleridir. PS5 SSD, seviyelerin yüklenmesini beklemek yerine kaymaya devam etmenizi sağlar. PS4’teki yükleme süreleri korkunç diyeceğim şey olmasa da, PS5’te farkedilir şekilde azaldı, sadece aralarında uzun süre beklemek zorunda kalmadan çeşitli seviyelerde kayarak çok daha fazla eğlendiğim noktaya geldi. hiç.

Tony Hawk’ın Pro Skater 1 + 2’si hala mükemmel bir oyun ve küçük PS5 geliştirmeleri yalnızca onu daha da iyi hale getirmeye hizmet ediyor, ancak yeni konsola atlarken çok farklı bir oyun veya deneyim beklemeyin. PS5 sürümü, zaten güzel bir şekilde parıldayan bir şeyi parlatmaya devam ediyor.