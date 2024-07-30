Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kurucusu: Tommy Hilfiger

Kuruluş Tarihi: 1985

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Tekstil

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi:global.tommy.com

Tommy Hilfiger Hakkında Bilgi

Tommy Hilfiger giyim firması, 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de kurulmuştur. Kurucusu markanın adı olan Tommy Hilfiger’dır. Tommy Hilfiger giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Tekstil üzerine satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Tommy Hilfiger resmi sitesine www.global.tommy.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Moda perakendeciliği ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Tommy Hilfiger’ın merkezi Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’dir. Ürünleri arasında çocuk giyim, bayan erkek giyim ürünleri, spor giyim, aksesuar ve denim, saat, takı,parfüm ve ev mobilyası gibi ürünler bulunmaktadır.

Global bir marka olarak güçlü marka bilinirliğine ve değerine sahip Tommy Hilfiger, bugün dünya üzerinde 90’ı aşkın ülkede distribütörlük ağına sahiptir. Kuzey Amerika, Avrupa, Orta ve Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde 1.100’ü aşkın perakende satış mağazası ile faaliyet göstermektedir.

Tommy Hilfiger Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Tommy Hilfiger Tarihi

Tommy Hilfiger, 1995 yılında Tommy Hilfiger’ın kişisel çabaları sonucunda Amerikan gençliğini güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. 2009 yılından itibaren, kuruluş vizyonuyla tutarlı olarak The Tommy Hilfiger Corporate Foundation, eğitim, sağlık ve kültür programlarını destekleyerek sağlıklı topluluklar oluşturmaya ve geliştirmeye yardımcı olan tüm dünyadaki programları ve iş ortaklıklarını geliştiren ve destekleyen global bir zemin üzerinde konumlandırılmıştır.

Tommy Hilfiger’ın Türkiye’de Şubeleri Olan İller

İstanbul

Adana

Ankara

Antalya

Balıkesir

Bursa

Denizli

Gaziantep

İzmir

İzmit

Kahramanmaraş

Kayseri

Konya

Mersin

Muğla

Samsun

Trabzon

Tommy Hilfiger Koleksiyonları

Tommy Hilfiger koleksiyonları, klasik amerikan ruhunu ve marka misyonunu yansıtan kadın ve erkek günlük spor giyim ve aksesuarları kapsamaktadır.Kadın erkek ve çocuk koleksiyonlarının yanı sıra, ayakkabılar, mayolar, aksesuarlar, parfümler, ev tekstili ürünleri ve bavullar bulunmaktadır. Tommy Hilfiger etiketli ürünler, tüm dünyada özel perakende satış mağazalarında, alışveriş merkezlerinde ve butik mağazalarda satışa sunulmaktadır. 2009 yılında The Tommy Hilfiger Corporate Foundation tarafından Milennium Promise için 2 milyon dolarlık bağış yapıldığı açıklanmıştır.