Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü 2. Uluslararası Dans ve Müzik Festivali ile birlikte coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA) - 12 Eylül Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında gün içerisinde düzenlenen resmi tören ardından akşam da Mudanya Belediyesi'nin organizasyonuyla kortej yürüyüşü, söyleşinin yanı sıra uluslararası etkinliklerle devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşü ile Mütareke Meydanı’ndaki etkinliklerle sürdü. Burada konuşma yapan Mudanya Belediye Deniz Dalgıç, "Hiçbir şekilde vatanımızı, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü kimseye kaptırmayız. Hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bu bilinçle ilelebet Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacağız” mesajı verdi.

ÇEKÜL Vakfı Başkan Vekili Mithat Kırayoğlu’nun moderatörlüğünde, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, “İşgalden Kurtuluşa Bursa ve Mudanya” söyleşide Mudanya’nın Mütareke kenti olarak, barışa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kırayoğlu, “Tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak, bu kentle gurur duymalıyız” dedi. Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan ise, Mudanya ve Bursa’nın işgal yıllarında yaşanan olayları tarihsel bir dille anlatarak, barışın daim olmasını diledi.

Kutlamalar kapsamındaki 2. Uluslararası Dans ve Müzik Festivaline ise bu yıl; KKTC Othello Folklor Derneği, Bulgaristan Zagorci Halk Dansları Topluluğu, Romanya Leordeni Karma Koro Grubu, Gala Kültür Sanat Merkezi, Bursa Ulu Zeybekler ve Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekipleri katıldı. Ekipler, yöresel dans ve müziklerini 12 Eylül Mudanya'nın kurtuluş coşkusuna ortak olmak için sergiledi. Dans gruplarının gösterileri Mudanyalılardan da büyük alkış aldı.