İnsanlar korku temalı video oyunlarını düşündüklerinde akılları genellikle Resident Evil ve Silent Hill serileri tarafından popüler hale getirilen hayatta kalma-korku konvansiyonlarına gidiyor. Klostrofobik ve tehditkar yerlerde sıkışıp kalma, kaynakların azalması, kan izinizi takip eden korkunç bir varlık size doğru sürüklenirken ya da dururken bir yaralanmadan dolayı topallama. Bu oyunların dünyasında hayatta kalmak, oyuncuların kendi benzersiz yetenek setlerini nasıl kullandıklarına olduğu kadar sinirlerini nasıl yönetmeyi öğrendiklerine de bağlıdır.

Evet, bazen bir korku oyununun etkisi şakacı bir atlama korkusu-athonunkinden farklı değildir, ancak korku tüm ortamlarda birçok gölgede gelir. Birincisi, Super Ghouls ‘n Ghosts ve Bloodborne gibi, iyi bilinen korku hikayeleri, uğursuz ve teatral müzik kavramlarına ve oyuncuları korkutmak ve bunaltmak için ortalamanın çok üzerinde zorluk seviyelerine dayanan aksiyon başlıkları var. Ve ateşli rüyaların korkunç mantığı, eski gıcırtılı korku mekanizmasından ziyade, Zelda Efsanesi gibi başka türlü kasvetli olmayan bir diziyi kabuslar dünyasına sürükleyebilir.

Listemiz, kısmen, oyun dünyasındaki geniş çaplı korkuları yansıtma girişimidir. Ama her şeyden çok, aşağıdaki seçimler, medyadaki en kışkırtıcı, iyi uygulanmış ve zamansız korku örnekleri olduğuna inandığımız şeyleri temsil ediyor.

32. Paratopic (2018)

Paratopic’in keskin, lo-fi poligonlarında oluşan kiri, çürümeyi ve çaresizliği içinize çekin. Oyunun dünyası belirsiz, anonim ve boştur, sizi vahşi doğada ve somut yayılmada yönlendirir. Sizi bozuk yüzlerin içine çeker, sizi bir bavul ve bozuk bir telsizden başka kimse olmadan otoyollara iter. Oyun kesilirken kafanız karışır, sizi başka bakış açılarına ve sonra tekrar geri fırlatırsınız. Kontrol sizde mi? Kaderin gerçekten sana mı ait? Kesikler arasındaki uzun, durgun anlar, bu dünyanın dehşetinin içine sızması ve korkunç bir şey için öngörü oluşturması için alan bırakıyor. Kaçınılmaz görünüyor. Tasarımcılar Jessica Harvey ve Doc Burford ve besteci BeauChaotica’dan kısa, deneysel bir oyun olan Paratopic, sözde yürüme simülatörlerinin kabus versiyonudur ve kısıtlamalarının hemen altında kaynayan varoluşsal dehşeti ortaya çıkarır.

Platform: Linux, macOS, Windows, Nintendo Switch

31. Little Nightmares (2017)

Çok az oyun, Little Nighmares gibi küçük olmanın getirdiği güçsüzlük hissini bu kadar rahatsız edici bir şekilde yakalar; oyuncunun, hiçbir şey istemeyen devasa canavarlar tarafından devriye gezen devasa bir geminin bağırsaklarında hapsolmuş, Altı adlı küçük bir genç kızın rolünü üstlendiği bir oyun. çocuklara ziyafet çekmekten daha fazlası. Karşı çıkmak yok. Altı, geçmişe gizlice girip onu esir alan zorba kişilerden kaçmak için küçüklüğünden yararlanmalıdır, her biri bir çocuğun gerçek dünyadaki bir yetişkine dair kabus gibi izlenimini yansıtır ve Edward Gorey’den Tim Burton’a ve Çek stop-motion animasyonuna kadar her şeyi anımsatan stillerde işlenmiştir. Yüzü soyulmuş bir cilt tarafından gizlenmiş kör bir temizlikçi, kaçan çocuklar için etrafta hissettiği ürpertici uzun kollarını birden fazla ekrana uzatıyor. İğrenç derecede obez bir aşçı, titreyen vücut yağından başka bir şey yok, avının peşinden koşuyor. Little Nightmares’da bu canavarlıklardan kaçmanın gerilimi hissediliyor ve görüntüleri vahşi doruktan çok sonra bile güçlü kalıyor.

Platform: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia

30. Amnesia: The Dark Descent (2010)

Ağustos 1839’un sonlarında, genç Daniel bir kalede uyanır, geçmişine veya oraya nasıl geldiğine dair hiçbir anı yoktur. Tek bildiği adı, Londra’dan geldiği ve bir şeyin onu avladığı. Şanssız kaderinin tek ipucu, var olabilecek ya da olmayabilecek canavarlar tarafından takip edilirken, hiç tanışmadığı bir adamı öldürmek için kalenin iç sığınağına inmesi gerektiğini söyleyen el yazısıyla yazılmış bir nottur. Modern korku oyunlarının çoğu, ucuz atlama korkuları ve yüksek seslerle bizi şaşırtmaya dayansa da Amnesia: The Dark Descent, oyuncuların onun en iyi oyununu görmelerine bile izin vermiyor; ne zaman bir yaratık ekranda görünse, bakış açımız bozulur, canavarlar algılanamayacak kadar rahatsız edicidir. Etkileyici bir ses manzarası kullanan oyun, her zaman görüş dışında kalan bir şeyin sürünen sesleriyle paranoyamızı daha da artırıyor. Amnezi, sadece bir hikaye anlatmak için değil, aynı zamanda bir insanın akıl sağlığını kaybettiğini hissettirmek için araçtan tam olarak yararlanan bir oyundur.Platform: Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

29. Until Dawn (2015)

Until Dawn’ın sonuna doğru Sam’i kaybettiğimde harap olmuştum. Canlandırıcı bir şekilde düz kafalı genç kadın, oyunun kuşatılmış dağ kulübesinde abluka altına alınan çetenin geri kalanı tarafından yapılan sürekli çekişme ve entrikalara çok ihtiyaç duyulan ahlaki ve duygusal bir denge sağladı. Yine de, onu kurtarmak için başka bir çatlak için geri dönmek asla bir seçenek değildi. Tüm basmakalıp, karmaşık olmayan mekanikler için – burada basit bir QTE, orada bir ikili dallanma yolu – Supermassive tarafından parmaklarını gözler ve kulaklar kadar meşgul etmek için bariz bir çabayla ergen kesicisine zorladı, tek önemli kararları hem cesur hem de zekice. etkili: oyuncunun ikinci bir girişimde bulunma hakkını reddetme. Her zaman sık sık, riskleri azaltan ve özellikle anlatı odaklı oyunlarda, yeniden yüklemenin ucuzluğu tehlikeyi düşürür. Ta ki Şafak atlama korkusu yüzünden değil, bir Scream maratonu kadar etkili çalışana kadar; bunlar, anlık bir konsantrasyon kaybının, tek bir yanlış basmanın (atlamanız, yanlış basışınız), düşkün olduğunuz bir karakteri kararsız ve geri döndürülemez bir şekilde sonlandırabileceğinin farkındalığının yarattığı sürekli artan gerilimi noktalamaktadır. Aynı zamanda, vücut sayımını mantıksız karakterlerin akıllara durgunluk veren aptallığına suçlayan korku hayranlarına bir gerçeklik kontrolü görevi görür. Başparmağınızdaki kan, paniğe kapılmış gençlere bir daha asla öğüt vererek kibirli olmayacağınız anlamına gelir.

Platform: PlayStation 4

28. The Legend of Zelda: Majora’s Mask (2000)

The Legend of Zelda: Majora’s Mask, kendi güçsüzlüğümüzle yüzleşmekle ilgilidir. Birkaç video oyununun iddia edebileceği bir yakınlığa sahip insanları ve yerleri tanıyorsunuz ve özellikle onları kurtarmadaki devam eden başarısızlığınızı anlıyorsunuz. Ay, Termina kasabasını defalarca yok eder ve kendi yenilgi döngüsüne yakalanmış Link’in baktığı gibi insanlar kaderlerini kabul etmek için yukarı doğru bakarlar. Yan görevleri yenerek müdahale edebilir ve kısa süreli dinlenme anları sağlayabilirsiniz, ancak insanlar kaçınılmaz ölüme doğru yürüyüşlerinde asla çizginin dışına çıkmazlar. Küçük zaferler tam da budur: Gelecekler karşısında küçük. Zaman döngüsünü yeniden başlatmak için sonunda ocarina oynamalısınız ve sonunda ilerledikçe bu zaferlerin buharlaşmasını izlemelisiniz, hepsini kurtarmak için güçsüz. Nihayet çözüme gelip dünyayı ve insanlarını kurtarmak için zaman döngüsünü kırsanız da, bunu ancak pek çok başarısızlıktan sonra, ancak pek çok kişinin gözünden ölümü gördükten sonra başarırsınız.

27. Super Ghouls ‘n Ghosts (1991)

Kendinden öncekiler olan Ghosts ‘n Goblins ve Ghouls’ n Ghosts ile uyumlu olarak, bu 1991 SNES klasiği, daha adil kazanma koşullarına alışmış bir izleyiciye korkunç bir kural kitabı dayatıyor: Oyunun son derece zorlu seviyelerinin tümü, en az iki kez tamamlanmalıdır. Oyuncu son iblisle yüzleşme ve zaferin rahatlamasını tatma fırsatına bile sahip olacak. Nihai kötülüğün dövüldüğü o kader anına kadar, Super Ghouls ‘n Ghosts, dramatik tektonik değişimlerin ortasında ortaya çıkarılan tabutlarını bırakan gulyabanlardan ve yükselen vahşi bir denize kadar, dehşet verici ve eziyet veren engelleri aşarak stres seviyelerimizle çılgınca oyuncaklarla oynuyor. acınası derecede küçük bir salda dururken gülünç yüksekliklerden düşer. Kahramanımız Arthur gibi, zırhını yitiren ve aniden iç çamaşırlarıyla koşuşturmak zorunda kalması – kişinin ani kıyafetlerini kaybetmesinin utanç ve utanç yarattığı sıradan bir kabusa yapılan şaşkın bir referans – bu göz korkutucu çalışma, size sürekli olarak spirallenme hissi verir. kıyamete doğru.Platform: Arcade, Amiga, Amstrad CPC, Android, Atari ST, Commodore 64 / 16, NES, Game Boy Color, IBM PC, iOS, MSX, ZX Spectrum

26. Yume Nikki (2004)

Madotsuki artık evinden hiç ayrılmıyor, bu da Yume Nikki’de uyumaktan başka yapacak çok az şey olduğu anlamına geliyor. Ve oyunun dehşeti uykunun bazen nasıl bir kaçış gibi hissettirdiğinde yatıyor; rüyaları çok daha açık, çok daha renkli. Dünyalar, belirsiz bir şekilde sembolik şekillere karşı birçok arka planla sonsuz bir şekilde dönüyor. Kendini çok sık rüya sekanslarına bırakan bir ortamda, Yume Nikki, her yere ve hiçbir yere aynı anda götürmeyen, az görünen mantığa götüren eğik yerel ayarlarıyla gerçekten rüya gibi kabul edilebilecek birkaç oyundan biridir. Madotsuki, neredeyse amaçsızca dolaşıyor, sabırla oyalanırken görüntüler sessizce daha rahatsız edici hale geliyor: mumlar, eller, gözbebekleri, yoldaki vücut, ışığı kapattığınızda görebileceğiniz yüz. Asla tam anlamıyla açıklanmayan Yume Nikki, kaybolmuş hissetmenin ne demek olduğunu ve kendini yeniden bulma konusundaki suskunluğunu yakalıyor.

Platform: Microsoft Windows

25. Oxenfree (2016)

Oxenfree’nin gençlerinin ve tuzağa düştükleri ürkütücü adanın hepsinin geçmişleri vardır. Ve tarih ne olursa olsun, gerçeklik dokusunda delikler açıyor, olayların tekrar etmesine ve insanların kendilerinden farklı davranmasına neden oluyor. Oxenfree, zengin karakterizasyonu ve keskin bir kayıp keşfi sayesinde kulağa çok tanıdık gelen bir önermeyi zaten yükseltiyor, ancak yenilikçi diyalog sistemi onu gerçekten ayıran şeydir. Başrol oyuncusu Alex, etrafta dolaşırken diyalog yanıtlarını (veya bunların eksikliğini) seçer, hatta medyanın şimdiye kadar gördüğü en doğal, serbest akışlı konuşmalardan bazıları için insanları doğrudan böler. Oxenfree, bu sistem aracılığıyla, diğer birçok oyunun sonradan düşünmeye bıraktığı şekillerde karakter etkileşimine odaklanmasını ön plana çıkarıyor ve sizi onların ilişkilerine ve çaresizliklerine daha da çekiyor.

Platform: Microsoft Windows, OS X, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Linux, iOS, Android

24. Condemned: Criminal Origins (2005)

Condemned: Criminal Origins’deki çok sayıda yıkık bina oyuna adaşını verse de, deneyimi bu kadar rahatsız edici kılan şey bunlar değil. Her zaman bazı korkunç sırları gizliyor gibi görünen düşük ışıklı ve karanlık köşeleriyle kesinlikle yardımcı olmuyorlar. Daha ziyade, buradaki en rahatsız edici şey, içerideki herkese, dışarıdan bir güç tarafından açıklanamaz bir şekilde deliye dönen bu evsiz insanlara yaptığınız şeydir. Bir F.B.I.’nın şüpheli yetkisi ile verildi. rozeti ve isminizi asılsız cinayet suçlamalarından temizleme arzusu, elinizde ne varsa etrafta dolanırsınız: borular, tahta, kırık işaretler, bir tabancanın kıçı. Biri, yakalanması zor bir seri katili ararken birinin kafatasına oyulmak kadar iyidir. İçinde sihir yok, bu iğrenç işi soyutlanmış bir dansa dönüştürmek için zarif kombinasyonlar yok. Karanlıkta insan ruhunun derinlerde yatan fobilerine ve güvensizliklerine karşı mücadele eden, ahlaki çürümenin filizlerini hisseden ve çıplak ellerinizle onları çıkarabileceğinize inanarak kendinizi kandıran sadece siz varsınız.

23. Inside (2016)

İçeride yıpranmış iki boyutlu yolundan çıkmak için çok az fırsat sunduğundan ve bunların çoğu kontrol ettiğiniz çocuğun gittikçe tüyler ürpertici bir şekilde ölmesiyle sona erdiği için, Limbo’nun ilmiksiz senaryosu ve ürkütücü ile yakınlığı nedeniyle kıskanan herkes burada çok az karşılık bulacaktır. yollar. Bunun gibi bir oyuna dönüp baktığınızda, onu en şok edici sahnelerine -burada bir otel tabelası, şurada bir örümcek gibi- parçalama dürtüsüne direnmek zordur. Birçoğu, jeneriğin yayınlanmasından kısa bir süre sonra bu anları tartışmak için internete akın edecek, birinin onlara ne anlama geldiğini söylemesi için endişelenecek. Ancak bu sabit parçalar kesinlikle bir izlenim bıraksa da (Playdead’in muhtemelen kendilerine izin vereceği bir niyet beyanına en yakın olan son parça gibi), tek başına onlara odaklanmak oyunun geri kalanını ciddi bir kötülük haline getiriyor. Limbo gibi Inside da alegori seviyesine ulaşan birkaç video oyunundan biridir. Bunun tam olarak ne anlama geldiği size kalmış ve öğrenmek için önce onu oynamanız gerekir.

22. Devotion (2019)

Tayvan merkezli geliştirici Red Candle Games’in Devotion ile birinci şahıs korkuya girişimi, daha önceki sürüngenleri olan Detention’dan yola çıkarak kültürel özellikte daha da çalkantılı. Esas olarak harika detaylara sahip bir Taipei apartmanında geçen oyun, bu küçük alanın zaman içindeki gelişimini izliyor. Mobilyaları, fotoğrafları ve dekoratif ıvır zıvırları, bir çocuğun doğumundan evliliğin büyüyen çatlağına kadar yıllar içinde yer değiştirir. Tayvan folklorunu ölçülü ama gerçekten korkutucu bir etkiye yaysa da, Red Candle’ın ürkütücü bir rüya alanını ne kadar hassas bir şekilde kalibre ettiği konusunda cesaretin kırılması için kültüre aşina olmanız gerekmez. Geliştiriciler, Gone Home gibi bir şeyin günlük detaylarını, çeşitli korkuları kadar evrensel hissettiren boyun eğdirme ve hırs temalarıyla, emici bir mekansal hile kabusuna dönüştürüyor. Oyunun, Çin hükümetinin baskısı nedeniyle satıştan kaldırıldığını gören sansürle belki de sonsuza dek ilişkilendirilmesi talihsiz bir durumdur, çünkü başlı başına Doğu Asya korkularının hayati bir çalışmasıdır.

21. The Binding of Isaac (2011)

Bu son birkaç yıllık oyun dünyasını roguelikes çağına dönüştürmek için iki oyun diğerlerinden daha sorumludur. Eğer Derek Yu’nun Spelunky’si tartışılmaz bir dahiyse, tiki Ivy League adayı ebeveynler komşulara gösteriş yapmayı seviyorsa, o zaman sorunlu çocuk Edmund McMillen’in The Binding of Isaac’ı, misafirleri küçümseyen ve garajda sigara içen tencerede kalma ihtimali en yüksek olan somurtkan metal kafalı. ve Slayer’ı dinlemek. Bu, ölümcül hastalık, madde bağımlılığı, kürtaj, dini fanatizm ve ana katiline görsel göndermelerle serpiştirilmiş bir oyundur – ayçiçeği rengindeki pislikleri kazmanın size harika bir hazine verebileceği ve gaz kaçırmanın geçerli bir suç biçimi olduğu bir oyun. Yine de bu itici ve büyüleyici cephenin arkasında çalışan temel mekanikler, Spelunky’ninkinden daha az kusursuz bir mühendisliğe sahip değiller.

20. Anatomy (2016)

Sen kasetleri dinleyerek karanlık bir evde dolaşırken, Kitty Horrorshow’s Anatomy, içgüdüsel, neredeyse çocuksu bir dehşete kapılıyor. Gecenin bir yarısı uyandığınız ve olabildiğince çabuk banyoya yanıldığınız o uzun zaman önceki duyguyu bulur, gözlerinizi ileriye bakar, etrafınızdaki karanlığı düşünmemeye çalışır. Oyun, hiçbir yerin güvenli olmadığını kulağınıza tıslayarak, en küçük soyutlamalar yerini gerçekten korkutucu bir şeye, ruhunuzu sarsan içgüdüsel bir rahatsızlığa bırakana kadar kusurlu görüntülerini yükseltir. Ekrandaki mesajlar, sözler bozulana kadar kasetlerin nerede olduğu konusunda sizi uğursuz bir şekilde uyarır, ta ki evin kendisi çalarken bozulan kayıtlı mesajların etrafında doğal olmayan bir şekilde çarpıyor gibi görünene kadar. Anatomi ile ilgili her şey kafanıza girer: kapanmayan cihazlar, terleyen et olayı, orada olmayan pencereler, kıvrımlı dokular ve grotesk portreler. Bu evin dişleri var.

19. Pathologic 2 (2019)

Patolojik 2, boğazınızın etrafındaki bir eldir. Çok az oyun o kadar canlı bir şekilde umutsuzluk ve çaresizliği şişirdi ki, sizden cildinizi kurtarmak için neyi biriktirmek istediğinizi ve neyi satacağınızı incelerken bir video oyununda neye değer vereceğinize dair tüm önyargıları bir kenara bırakmanızı istiyor. Ve hala daha azı bunu hem tiyatral hem de rüya gibi, bu kadar güçlü, kabus tarzında yapıyor. Elbette, Rus merkezli Ice-Pick Lodge’dan gelen oyuna alışmak gerekiyor, ancak ilk sürümünden bu yana eklenen zorluk değiştiricilerle, dünyasının nüanslarını öğrenmenin önündeki tek gerçek engel ortadan kalktı; değiştiriciler, yer veya sefalet duygusundan ödün vermeden oyuna girmeyi çok daha kolaylaştırır. Pathologic 2, geleneksel oyun tasarımından o kadar çok heyecan verici dönüşle dolup taşan ki sizi açıp ruhunuzu göstermek için tasarlanmış bir oyundur; eğer eğitici bir metin olmazsa, araç onun için daha zayıf olacaktır.

18. Alien: Isolation

James Cameron’ın uzay denizcileri, Ellen Ripley’in cesareti veya bir film müziğindeki sessizliğin ürpertici gücü gibi sayısız oyunda Alien serisinin unsurlarından ilham alındı. Tüm bunlara rağmen Alien: Isolation, serinin en büyük oyun zaferi olabilir. Orijinal filmdeki yalnız Xenomorph’un beslediği içgüdüsel korkuyu alır ve onu uzun bir oyuna genişletir. İzolasyonun gergin hayatta kalma oyunu, nabzınızı saatlerce hızlandırır

Ripley’in kızı Amanda rolünü, annesini terk edilmiş bir uzay istasyonunda ararken, sadece onun savaştığı canavarı bulmak için üstleniyorsunuz. Uzaylı avcınızın sinematik yapay zekasına karşı sürekli olarak nöbet tutuyorsunuz. Bu, tespit edilmekten dar bir şekilde kaçarken nefesini tutmak veya güvenliğe ulaşamadığınızda dehşet içinde çığlık atmak anlamına gelir. Oyunun sürdürdüğü atmosfer yeterince etkileyici ve aşırı pozlama nedeniyle klişe sınırını aşan bir film canavarı olan Xenomorph’u alıp bir kez daha dehşet verici hale getirdiği için daha da fazla övgüyü hak ediyor.

Mevcut platformlar: Xbox One, PS4 ve PC

17. SOMA (2015)

Belki de bu listedeki başka hiçbir oyun SOMA kadar kusurlu değildir: Gereksiz bir ilk hareket, gülünç derecede beceriksiz düşmanlardan oluşan bir koleksiyon ve bir dizi teknik sorun, oldukça olumsuz bir ilk izlenime dönüşüyor. Yine de, Simon Jarrett, görünüşte boş bir sualtı araştırma üssünün derinliklerine inerken, zorla tedirginliğin yerini yavaş yavaş bu yeni ortamın unutulmaz güzelliğine sessiz bir huşu bırakıyor ve yolculuk, kendi artan öz farkındalığını yansıtmak için içe doğru genişliyor. Tüm süreç, yakında netleşecek bir şeyin metaforu olarak duruyor. Ama tıpkı kayıtsız kahramanımız gibi, bizi bir uzaylının ölçeğinde, boşluğunda, katıksız metanetinde kaçınılmaz olarak yankılanan gerçeğe, kaçınılmaz olarak götürecek bir arayıştan vazgeçemeyecek kadar büyülenmişken bile, yığın kanıtı göz ardı etmekle çok meşgulüz. dünya varlığımıza tamamen kayıtsız. Simon’ın ruhla ilgili karanlık gecesinin sonunda bekleyen bir tanrı yoktur, yalnızca varlığın doğası üzerine basit, dayanılmaz bir farkındalık. Bu ve herhangi bir ortamda son hafızadaki en karanlık, en şok edici bükülme. Hatalarına karşı sabırlı olun ve zulmü için minnettar olun: SOMA sizi arındıracak.

16. Bloodborne (2015)

Her zaman parlak bir sanat, seviye tasarımı ve dünyada keşfedilmeyi bekleyen küçük, güzel, ortaya çıkan öykü anları örneği olsa da, FromSoftware’in Souls serisi çoğu kişi tarafından, dünya inşaatındaki başarılarından çok acımasız zorluğuyla daha iyi biliniyor. Bloodborne, bunu değiştirmeye yönelik ciddi ve güçlü bir girişimdir. Serinin özü, kasıtlı (biraz daha hızlı olsa da) mücadele yaklaşımı, zekice labirent aşamaları ve deneyimin özünü oluşturan kitle kaynaklı yardım veya engelle kalıyor. Ancak bu kez, Yharnam’ın harap, hastalıklı dünyası, halkının artan psikotik hezeyanı ve her köşesini çevreleyen inanılmaz ateş-rüya dehşeti göz ardı edilemez. Burası, sizi sürekli ve etkili bir şekilde öldürecek kadar eşit ölçülerde tutarlı, etkili bir şekilde rahatsız edecek ve rahatsız edecek, eski tarz Cronenbergian vücut dehşetiyle Lovecraft. Yharnam, her arkadaşınızın ve düşmanın Tanrı’ya umutsuzca dua etmesine şahit olabileceğiniz bir yerdir ve oyun, bu tanrının yanlış tarafta olduğuna işaret ederek korkunç bir neşeyle karşılaşır. “Hayatta kalma korkusu” terimi, başka bir oyun için Bloodborne için olduğundan daha doğru olmayacaktır.

15. Resident Evil 7

Bu bir felaket olabilirdi – hayranların Resident Evil 6’nın bomba gibi saçmalığına haykırmasına neden olan, saygın bir diziye zorla yapılan bir güncelleme olabilir. Ancak Resi 7, son 20 yılın en iyi korku filmlerini akıllıca besleyen bir zaferdir. Serinin tanınabilir, modern bir yeniden icadına tüm bu sinirli yeniliği zahmetsizce kolaylaştırıyor. Ana hikaye fantastik, gizemler ustaca gizlenmiş ve işkencecileriniz, Fırıncılar, zekice yıkıcı.

Aksiyonu birinci şahıs olarak değiştirmek bazı VR olasılıkları ekler, ancak aynı zamanda dehşeti rahatsız edici derecede yakın hissettirir – yakından keşfettikten çok sonra bile hatırlayacağınız bir ortamda. Ama belki de en akıllıca numara, Resi’nin nasıl hissettiğidir. Güvenli odalar aynı rahatsız edici mola duygusuna sahiptir; cephane umutsuzca kıtlık hissediyor; ve patron dövüşleri dehşet ve parıldayan, ateş etmek için parçaları sızdıran doğru karışımına sahip. Sıkı, akıllı bir korku oyunu ve çoğu hayranın umut etmeye cesaret edemeyeceği kadar iyi. Bu listedeki en korkutucu ya da en ince oyun değil, parlak ve tüyler ürpertici bir yeniden doğuş.

Mevcut platformlar: PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC

14. Outlast 2(2017)

Selefini geride bırakan Outlast 2, belki de bu listedeki en zor oyundur. Oyun boyunca karşılaştığınız grotesk ve alçak tezahürler, bazı oyuncuları – hatta bu türden gerçekten hoşlananları bile – kapatacaktır. Başlangıçta, Gazeteci Blake Langermann ve karısı, Arizona’da, yol kenarında gizemli bir şekilde hamile bir kadının cesedinin bulunduğu uzak bir yere giderler. Ölüm nedeni bilinmiyordu ve orada ölmesi mantıklı değil. Bir soruşturma olarak başlayan şey hızla bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Blake ve Lynn, seks delisi yerel bir tarikatın ve vahşi bir orman grubunun dikkatini çeker. Tıpkı Outlast gibi, kendinizi savunamazsınız. Seyrek hızlı olayların yanı sıra, sadece koşmalı ve saklanmalısınız. Ve Blake’in acımasız, eziyetli bir ölüme maruz kalmasını istemiyorsanız, bunların ikisini de iyi yapmalısınız. Ayrıntılara girmeden, Outlast 2’nin titiz oyunculara uygun olmadığını söyleyelim.

Outlast 2 hem hayatta kalma hem de psikolojik dehşeti inanılmaz derecede iyi yapıyor, sürükleyici bir anlatı anlatıyor ve daha da korkunç insanlarla dolu son derece korkunç ortamında dolaşırken kalbinizin dakikada bir mil atmasını sağlayacak.

13. The Last of Us (2013)

Zombiler için gelin, zürafalar için kalın. Dead Space hayranları klostrofobik kanalizasyon tünellerinde dolaşırken gülümseyecekler, Metal Gear Solid veterinerleri psikotik bir yamyamdan üstünlük sağlayacak, Resident Evil bağımlıları gürültüye duyarlı Clickers’ı geçmeye çalışmaktan keyif alacaklar, Fallout uzmanları toplayacak her malzeme parçasını bulacak Dead Rising profesyonelleri, Joel’in sınırlı cephanesini ve derme çatma bıçaklarını iyi bir şekilde kullanacak ve Walking Dead hayranları, kır saçlı Joel ile koruduğu sert genç kız Ellie arasındaki gelişen ilişkiden anında büyülenecek. Ancak The Last of Us, akranlarının üzerinde çürüyen kafalar ve çürüyen omuzlar duruyor çünkü mesele sadece hayatta kalmak için verilen amansız mücadele değil, aynı zamanda geriye kalan güzellik: uzaktaki bir hidroelektrik barajından parlayan güneş; saf, kirlenmemiş kar kıyıları; başka türlü toksik sporların ince zarafeti bile. Oh, zürafalar, bitkisel şehirlerde dikkatsizce yürürken, tünelin sonundaki uzun boyunlu, hayatta kalmaya değer ışık.Platfrom: PlayStation

12. F.E.A.R. (2005)

Korku video oyunları genellikle oyuncuları güçsüzleştirerek, silahları ve cephaneyi seyrek hale getirerek gerilim yaratır. Birinci şahıs nişancı oyununun seçkin First Encounter Assault Reconnaissance ekibinin üyelerini – bir Call of Duty kampanyasında tartışmasız bir şekilde galip gelecek olan hırslı militarist pislikler – bir orduya karşı çukurlaştıran iğrenç bir yıkımı olan FEAR ile öyle değil. telepatik olarak kontrol edilen klon süper askerler. Bir şehri kasıp kavuran oyunun düşmanları, standart video oyunu kötüleri gibi davranmaz ve ortamdaki en iyi yapay zekadan bazılarını övünür: Bu doğaüstü askerler, sizi takip etmek, avlamak ve terörize etmek için dikkatli bir şekilde birlikte çalışır, mülayim ofisleri ve sanayiyi döndürür. kesim alanlarına çalışma alanları. Ancak F.E.A.R.’ın yıldızı, J-korku hayalet-kız kinayesinin bir damıtımı olan, her yerde bulunan, orduyu kontrol eden Alma’dır. Oyunun küçük, kırmızı giysili, uzun saçlı Big Bad, binlerce süper askerden daha tehlikelidir – mobilya fırlatmak, odaları kanla doldurmak, ceset görüntülerini zihninize zorlamak. Alma’yı hiçbir şey durduramaz ve o, oyunun kıyametle ilgili sonuna kadar oyuncuları gergin tutar.Platform: Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360

11. Resident Evil 2 Remake

Orijinal PS1 sürümünden 20 yıl sonra klasik Resident Evil 2’nin en iyi korku oyunları listesine geri dönmesi neredeyse hayal edilemez görünüyor. Ama sonra, yaklaşık yirmi yıllık bir oyunla franchise için bir gelecek inşa ederken geçmişi onurlandıran orijinal oyunun yeniden yapılanması Resident Evil 2 Remake’den bahsediyoruz. Bu bir başarıdır ve eski ile yeniyi mükemmel bir şekilde kaynaştırması nedeniyle bu listenin üst sıralarında yer alır. Leon ve Claire’in zombi dolu bir Rakun Şehrinden kaçmaya yönelik orijinal girişimlerinin, hatırladığınız tüm canavarlar, set parçaları ve hikaye ritimleriyle mükemmel bir yeniden anlatımı. FAKAT. Aynı zamanda günümüzün korku duyarlılıkları ile inşa edilmiştir – neredeyse güzel bir müsamaha seviyesini sıkı silahlar, zekice bulmacalar ve bazı güzel seviyelerle birleştiriyor. Bu, orijinal oyunun geri döndüğü günler kadar önemlidir.Mevcut platformlar: PS4, Xbox One ve PC

10. Castlevania: Bloodlines (1993)

Gotik temalı Castlevania oyunları, Frankenstein’dan Grim Reaper’a ve birincil düşman Dracula’ya kadar her zaman geniş bir ikonik korkutucu figür yelpazesine sahipti. Ancak 1993’e kadar Castlevania: Bloodlines’ın piyasaya sürülmesiyle, dizi açıklanamayacak şekilde kan damlatan platformlarla daha ürpertici ve kafa karıştırıcı bir korku markası elde etti, gergin bir şekilde tutmaya başladığında beklenmedik sempatinizi uyandırabilecek bir patron. dövülmüş kafası ve oyuncuyu telaşlı bir hareket ve baş dönmesi durumuna hapseden Eğik Pisa Kulesi sahnesi. Oyun boyunca görsel hileler, ana karakterin vücut bölümlerinin ekrandaki konumlarını karıştırmak için geleneksel yan kaydırma görünümünü meydan okurcasına üç düzensiz bölüme ayıran son bir seviyede sonuçlanan bir şok ve kafa karışıklığı hissini harekete geçirir. Hırslı bir 2D oyun tasarımının şaheseri olan Castlevania: Bloodlines, kişinin duyularını bozmak için üç boyutlu alana ihtiyaç duymaz.

Platform: Sega Genesis

9. P.T.

Dünyanın en kendine özgü oyunu auteurünü ve en büyük film canavarı yaratıcılarından birini bir araya getirirseniz ve piyasaya sürülen en tuhaf, en korkunç oyunlardan birini yapmasalar, çok üzülürdünüz. Hideo Kojima ve Guillermo del Toro’nun şu anda hazır olan Silent Hills için “oynanabilir teaser’ı” sizi tek, sonsuz döngülü bir koridora yerleştiriyor ve sizi korkutmanın binlerce yolunu bulmaya devam ediyor. Bu boş bir övünme değildir: GamesRadar + ekibinin bir üyesi bu oyunu ışıklar kapalıyken oynayamadı ve tolere edilebilir hale getirmek için sesi kısmak zorunda kaldı.

Tehlikeyle karşı karşıya kaldığınız anlar vardır, ancak bunlar çok azdır. Gerçek terör bilinmeyenden gelir. Bir sonraki virajın etrafında ne olabilir? Taze bir kabus mu yoksa hiçbir şey mi? Hayal gücünüz boşlukları doldurur, herhangi bir basit atlama korkusu veya ürpertici sesin yapabileceğinden daha fazla korku yaratır. Herhangi bir Silent Hill hayranını nostaljik hale getirecek bir iç terör hikayesini ekleyin ve titreyen ellerinizde dünyanın en kısa korku başyapıtı var.

Mevcut: PlayStation 4

8. Left 4 Dead 2 (2009)

Left 4 Dead 2’yi benzer birinci şahıs nişancı oyunlarından ayıran şey, işbirliğine dayalı oynanışın temel değerleridir: Üç ortağınızla çalışmazsanız, kızardınız. Sen ve bir kıyamet salgından kurtulan diğer üç kişi, bir zamanlar Amerika’nın orta sınıfının geliştiği yerde ikamet eden ölümsüz ordularına karşı savaşmalısınız. Oyunun manik zombileri (28 Gün Sonra’nın tonları) takımınızı çabucak alt edecek, ancak sık sık, bireysel oyuncuları tuzağa düşürmek ve gruptan uzaklaştırmak gibi benzersiz tehditler sunan yaratıcı, grotesk “özel” zombilerle karşılaşacaksınız veya yeterince şanssız oyuncuları körleştireceksiniz. üzerine kusmak. Left 4 Dead 2, heyecan verici oyun, karakter diyaloğu ve çevresel hikaye anlatımı yoluyla, zengin ayrıntılar ve dünya inşası ile noktalanmış (Chicago Ted’in durumu çözülecek mi?). Özel kampanyalar ve eklentiler, oyunu sonsuz bir şekilde tekrar oynanabilir hale getirerek modern bir klasik statüsünü güçlendirdi.

7. Parasite Eve (1998)

Kısa uzunluğu, aktif zaman savaşı ve hayatta kalma-korku oyunlarının karışımı ve modern New York City ortamıyla 1998’deki Parasite Eve, yönetmen Takashi Tokita için dramatik bir riskti. Square’i bir şirket olarak ünlü yapan oyunların geleneksel maceracı ruhunu geride bırakan Parasite Eve, Özgürlük Heykeli’nin sanki öyleymiş gibi görünmesiyle başlayan bir sahnenin açılışında olduğu gibi melankolik ve rahatsız edici bir enerji türü ile dikkat çekiyor. kederden sarsılır ve çaresizce alevler içinde kalan izleyicileriyle doruğa çıkan bir opera performansıyla sona erer. Oyunun silah kaynağı yönetimine yaptığı vurgu, Resident Evil’in gerilim yaratan yöntemlerine bir selam veriyor, ancak Parasite Eve’deki gerçek terör, ölü kız kardeşinin yasını tutan ve doğaüstü kaynakların kaynağı olan çaylak polis kahramanı Aya’nın duygusal ve psikolojik savunmasızlığında yatıyor. gücün, fethetmesi gereken şeytani dişil güçle rahatsız edici derecede yakın bir bağlantısı vardır.

Platform: Play Station

6. The Evil Within 2

The Evil Within serisi, başlangıçta Shinji Mikami’nin geliştirilmesine yardım ettiği türü yeniden canlandırma girişimiydi – hem aksiyonu hem de korkuyu yansıtan Resident Evil gibi hayatta kalma korkusu. The Evil Within 2 kesinlikle görsel bir gösteri ve çivi ısıran gizlilik ve aksiyon anları sunuyor. Başlaması yavaştır, ancak açık yapısı düşmanlarınıza yaklaşırken bolca keşif ve biraz çeşitlilik sağlar. Kısacası The Evil Within, Japonların hayatta kalma korkusunu hatırladığınız kadar kafa karıştırıcı ve zirvede ve bir sonraki Resident Evil’a kadar oynamak için harika bir oyun.

Mevcut: PS4, Xbox One, PC

5. Clive Barker’s Undying (2002)

Ara sıra, bu kadar iyi bir şeyi en son ne zaman deneyimlediğinizden bu yana ne kadar zaman geçtiğini anlamanızı sağlayan türde bir oyun oynarsınız. Ünlü bir korku-kurgu yazarının çalışmasından esinlenen Clive Barker’s Undying, korku temalı bir birinci şahıs nişancı oyunudur – yeterince basit bir konsept ve yine de id Software’in devrim niteliğindeki 1993 nişancı oyununda olduğu gibi hiç uygulanmamış , Doom. Undying’in, Doom’a uzun ömürlülüğü veren tek bir özellik (çok oyunculu mod) ile gelmediği doğru, ancak Undying, Doom’un geriliminin ve yoğunluğunun çoğunu uyandırmayı başarıyor. Bunun nedeni, Undying’in mükemmel grafikleri, gerçekten etkileyici ses efektleri ve hızlı tempolu, eğlenceli aksiyon sekansları olmasıdır. Tüm oyun çok atmosferik ve oynaması çok eğlenceli.Platform: Windows, Mac OS

4. Doom (1993)

Kaygı verici bir metal riff, id Software’in Doom’unun ilk seviyesinde belirgin bir yoğunluk markasını hemen duyurur. Oradan, oyuncu soğuk koridorlarda ilerlerken, iblislerin yol açtığı insan bedenleriyle savaşırken ve ölümcül sızıntılar boyunca koşarken, oyun, başlığının getirdiği sonuçlardan daha fazlasını yaşıyor. Kıymetli eşyalar içeren çok sayıda gizli odayla Doom, sizi canlı görünen bir ortamı taramanıza da davet ediyor, özellikle boş bir alanın cazibesine kapıldıktan sonra, bir bütün gibi ani ve şeytani tuzakların kurbanı olduğunuzda. Arkanızdaki saldırgan iblisleri serbest bırakmak için kayan duvar. Sadece bir silah veya elektrikli testere ile doğrudan ileriye nişan alabileceğiniz için, oyun sizi kahramanın koşma ve fırlatma yeteneklerinden yararlanmaya zorlar, ancak hareketinizin hızı canlandırıcı olduğu kadar rahatsız edici olabilir. Tüm bu özellikler, oyunun grafik şiddetinden çok, birinci şahıs nişancı etiketini aşan bir korku başyapıtı olarak Doom’u sağlamlaştırıyor.

3. Dead Space(2009)

Resident Evil, hayatta kalma aksiyon-korkularının kralıysa, Dead Space tahtın taklidi olmayı hedefleyerek Capcom’un erken dönemdeki korkusunu ve ikinci gün omuz üzerinden atışları tek bir kanlı pakette bir araya getirdi. Alien ve diğer bilimkurgu klasiklerinden ödünç alınan 2008 sürümü, oyuncuları terk edilmiş bir uzay gemisine hapsolmuş bir mühendis olan Isaac Clarke rolünü üstlendi. Kısa süre sonra Isaac, geminin göründüğü kadar boş olmadığını anlar, çünkü garip bir uzaylı eser gemideki herkesi iğrenç, et yiyen yaratıklara dönüştürür, her biri bir öncekinden daha korkunç.

Dead Space, oyuncuyu sınırlandırarak korkunç bir deneyim sunar. Isaac cephane konusunda yetersizdir, sürekli değişen hikayede neler olup bittiğini nadiren bilir ve en çok göremediği şey tehlikesiyle karşı karşıyadır. Rahatsız edici atmosferin çoğu duyduklarınıza dayanıyor ve inanılmaz ses tasarımı, Isaac’in etrafındaki ölümcül bir dünyayı şekillendirmek için sesi kullanıyor. Devam filmi korkuları bir şekilde sinematik aksiyon lehine geri çekse de, orijinali kabuslarımıza hapsolmuş durumda.

2. Silent Hill 2 (2001)

Silent Hill 2, kederle ilgili bir oyundur. Hikaye basit: Bir dul, ölü karısından bir mektup aldıktan sonra, kendisiyle “özel bir yerde”, kıyıdaki bir otelde buluşmasını isteyen bir dul, aynı adı taşıyan kasabaya çekilir. Silent Hill’de korkunç şeyler buluyor: canavarlar, iblisler, hepsi de geçilemez bir sis örtüsünün arasından belli belirsiz bir bakış atıyor. Ama en kötüsü gerçeği bulur. Bu, yaratıklarla savaşmak veya bulmaca çözmekle ilgili bir oyun değil; bu öğeler, kötü bir rüyanın süslemesi gibi arka planda asılı kalır. Silent Hill 2’de kendinizi uyurken buluyorsunuz ve oyun uyanmakla ilgili.

1. Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 4’te, başkanın kızını adam kaçıranlardan kurtarma göreviniz hızla güneye gidiyor ve sizi çok, çok kötü bir şeye bulaşmış çılgın köylülerle çevrili kırsal bir köyde mahsur bırakıyor. Oyun, nasıl tepki vereceğiniz veya kaçacağınız konusunda hiçbir rehberlik sunmuyor ve Leon Kennedy yalnızca hızla köşeye sıkışmak ve üstesinden gelmek için kaçmaya çalışırken sizi bir endişe durumunda bırakıyor. Serinin burada önceki oyunların sabit kamerasından tamamen 3 boyutlu bir ortama geçişi, üçüncü şahıs aksiyon oyunları için ileriye doğru büyük bir adımdı, ancak oyuncuyu uzun anlatı boyunca saran belirsizlik duygusu, oyunun merkezi haline getirildi. Korkunç, çılgın kabus, bu oyunu video oyunlarının şimdiye kadar gördüğü en derinden rahatsız edici deneyimlerden biri yapan şeydi.