Antalya’nın Kumluca Belediyesi ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) Coğrafi İşaret Çalışmaları İş birliği ve İyi niyet Protokolü kapsamında çalışmaları yürütülen Kumluca Belediyesi’nin başvuru sahibi KUTSO'nun denetim kurulunda yer aldığı Kumluca’da yöresel bir et yemeği olan “Topak Kızartma” coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen yaptığı açıklamada, “Kumluca’nın yöresel bir lezzeti olan, kemikli keçi etinden yapılan topak kızartma için coğrafi işaret tescil çalışmaları sonuçlandı.

Antalya’nın 18. Coğrafi işaretli ürünü olarak “Topak Kızartma” tescillendi. Sahip olduğumuz bu değer kültürel mirasımızın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca bölgenin tanıtımı açısından da büyük bir fırsat ortaya çıktı” dedi.

Topak Kızartma yemeği kemikli et ile yöreye özgü baharatların birleşmesi ile ortaya çıkan bir lezzet. Bu özel lezzet Kumluca’da özel günlerde ikram olarak tercih edilen bir yemek olarak biliniyor. Etlerin kızartılmasıyla ve sonrasında salça ile karıştırılması ve baharatlar eklenerek ortaya çıkıyor. Bu tescil ile Kumluca’nın yemeği olan “Topak Kızartma” gastronomi alanında Kumluca’daki ilk coğrafi işaretli ürün oldu. Coğrafi işaret sayesinde hem üreticiler hem de tüketiciler desteklenmiş oluyor.