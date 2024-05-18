Kocaei’de toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek ve hizmet kalitesini arttırmak için sürücülere eğitim veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği tarafından, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren toplu taşıma, taksi ve servis sürücülerine yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek, sürücü personeli ve yolcu memnuniyetini arttırmak, toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek ve toplu taşımada hizmet kalitesini arttırmak için 2007 yılından bu yana düzenli aralıklarla eğitimler veriliyor. Sürücülere; sürücü yolcu iletişimi, genel trafik mevzuatı, yangın güvenliği ve temel ilk yardım konularında eğitim veriliyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 2 bin 590 sürücüye eğitim verildi.